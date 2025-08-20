‘FNC 밴드’ AxMxP, 첫 멤버는 하유준…“마음 나누는 음악 하고파”

FNC엔터테인먼트가 10년 만에 선보이는 신인 밴드 AxMxP(에이엠피)의 첫 번째 멤버로 하유준을 공개했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 19일 공식 SNS 채널을 통해 신인 밴드 AxMxP 멤버 하유준의 소개 영상 'I AM P'를 공개하며 본격적인 데뷔 여정을 알렸다.

공개된 영상에는 축구 선수를 꿈꾸던 하유준의 어린 시절부터, 기타를 연주하며 음악을 즐기는 현재의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. 이와 함께 데뷔를 향한 진심이 묻어나는 솔직한 인터뷰도 공개되며 시선을 사로잡았다.

하유준은 "데뷔를 준비하며 잘하고 싶다는 마음이 너무 커지니까 그게 조금 부담이 됐다. 그때부터 감정 노트를 쓰기 시작했고, 매일의 감정, 생각, 순간들을 기록하며 조금씩 나를 다듬어갔다"라고 털어놓으며 "사람들과 마음을 나눌 수 있는 음악을 하고 싶다. 앞으로의 하유준, 그리고 AxMxP 기대해달라"라는 포부를 전했다.

영상 말미 등장한 'I AM Playful'이라는 키워드는 하유준의 밝고 활발한 모습과 에너지 가득한 면모를 엿보게 하며, 앞으로의 활동에 대한 기대감을 높였다.

AxMxP는 Amplify Music Power의 약어로 AMP(앰프)를 통해 우리의 목소리를 세상에 증폭시키고 세상과 연결시킨다는 뜻을 담은 그룹명이다. 보컬 멤버 하유준은 SBS 드라마 '사계의 봄' 주인공 '사계' 역을 맡아 훤칠한 비주얼과 안정적인 연기력으로 시청자들의 눈도장을 찍었다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

