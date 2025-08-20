충북청주FC 여자축구단, 2025 K리그 퀸컵 출정식 진행

사진=충북청주FC 제공

충북청주FC가 지난 16일 청주종합경기장에서 열린 화성FC와의 홈경기 하프타임에, 오는 9월5일부터 춘천에서 열리는 2025 K리그 퀸컵(K-WIN CUP) 출전을 앞두고 여자축구단의 출정식을 진행했다.

이날 출정식에서 이진원 감독은 “올해 퀸컵은 우리 선수들에게 큰 도전이자 기회다. 선수단 모두가 한마음으로 준비하고 있는 만큼, 팬 여러분 앞에서 좋은 결과로 보답하겠다”며 각오를 밝혔다. 주장 염지혜 선수 역시 “우승을 목표로 끝까지 최선을 다하겠다”고 힘찬 다짐을 전했다.

특히, 이번 퀸컵 출전은 공식 파트너인 청주김안과의원의 든든한 후원 속에서 이뤄졌다. 청주김안과의원은 여자축구단 운영 전반을 지원하며, 여자축구 저변 확대와 지역 스포츠 활성화를 위해 적극적으로 힘을 보태고 있다.

충북청주FC는 이번 퀸컵이 여자축구단의 성장과 도약을 알리는 무대가 될 것으로 기대하고 있으며, 선수들이 지역을 대표한다는 자부심을 갖고 끝까지 최선을 다할 수 있도록 팬들의 뜨거운 응원을 당부했다.

한편, 충북청주FC 남자 프로팀은 오는 24일 오후 7시 청주종합경기장에서 인천유나이티드와의 홈경기를 치른다.

이날 경기는 HS효성더클래스 브랜드 데이로 진행되며, 큰 관심을 모으고 있는 A-Class 1년 시승권 이벤트 최종 추첨이 펼쳐질 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

