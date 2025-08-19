길어진 폭염에도 징벌적 누진제…“식구 많으면 요금 폭탄”

#. 서울 용산에서 시부모를 모시고 아들과 딸까지 3대 6인 가족이 함께 산다는 58세 천모 씨는 7월분 전기요금고지서를 받아보고 깜짝 놀랐다. 평상시보다 세 배 많은 40만원이 넘는 금액이 적혀 있었기 때문이다. 천 씨는 “시부모님 모두 고령이어서 웬만하면 아침과 저녁에만 외출하시고 한낮에는 집에 계시는 경우가 많아 남편이나 저를 포함해 아들과 딸이 외부에 나가더라도 에어컨을 켜놓을 수밖에 없다”며 “3대가 함께사는 것이 무슨 죄도 아니고 이렇게 많은 전기요금은 벌금이나 다름없다”고 하소연했다.



#. 인천에 사는 41세 김모 씨는 초등학생 세 자녀와 함께 다섯 식구가 한 아파트에 살고 있다. 여름철 무더위를 견디려면 아이들 방, 거실, 안방 최소 세 대의 에어컨을 번갈아 틀 수밖에 없다. 무엇보다 지난달은 예년보다 일찌감치 열대야까지 겹쳐 에어컨을 틀어야 하는 시간이 늘어났다. 결국 전기요금서에는 지난해 7월보다 3∼4배 정도 더 늘어난 14만원에 가까운 폭탄을 맞았다.



김 씨는 “1인당으로 따지면 120㎾h(킬로와트) 수준밖에 안 되는데, 1인 가구가 같은 수준을 쓰면 4만 원대에 불과하다”며 “우리 집은 세 배 넘는 14만 원 이상을 부담한다”고 토로했다. 이어 “아이 셋을 키우다 보니 씻고 빨래하는 데만도 전기가 더 들 수밖에 없다. 남들보다 사치를 하는 것도 아닌데 단순히 인원이 많다는 이유로 ‘전기 과소비 가구’로 분류되는 게 억울하다”고 호소했다.



#. 서울 응암동에 홀로 사는 72세 서모 씨는 요즘 같은 날씨가 고역이다. 7월부터 폭염에 시달리면서 집에 있는 에어컨을 하루 종일 틀었다가 고지서에 평소 3만원 나오던 전기요금이 15만원 가까이 됐다. 서 씨는 “이런 날씨에는 어디 갈 데도 없고 집에만 있을 수밖에 없다”면서 “점심에 누굴 만나러 나가기도 너무 덥고 힘들어서 저녁에나 나가곤 했는데 해가 있거나 없어도 더운 건 마찬가지라 집에 얼른 들어와 에어컨 가동으로 연금 대부분이 전기요금으로 나가게 생겼다”고 답답해 했다.



지난달 극한의 폭염이 이어지면서 서민 가정은 최근 들어 전기요금 폭탄을 맞고 있다. 특히 다자녀나 취약계층 등 서민 가구에서는 여름철 냉방 사용으로 인한 전기요금 폭탄에 생활비 압박이 심화되고 있다. 기상청에 따르면 최근 10년(2014~2023년)간 국내 폭염일수는 연평균 51일로, 그 이전 10년 평균(21일)보다 두 배 이상 늘었다. 올여름 서울에서는 사상 최초로 22일 연속 열대야가 발생해 기상 관측 이래 가장 긴 기록을 세웠다. 전문가들은 “한국은 OECD 평균보다 기온 상승 속도가 빨라 앞으로 폭염과 열대야가 더 잦아질 것”이라고 경고한다. 실제 열대야가 발생한 일수는 서울이 23일로 1994년(21일)을 넘어섰으며, 제주 서귀포도 27일로 1961년 기상 관측 이래 최다 기록을 세웠다.



더구나 지난달 기온이 예년 수준을 크게 웃돈 영향이 컸다. 7월 기후 특성 분석 결과 지난달 전국 평균기온은 27.1도로, 1994년 7월(27.7도)에 이어 1973년 기상관측망이 확충된 이후 두 번째로 높았다. ‘20세기 최악의 더위’로 꼽히는 1994년 이후 30년 만에 가장 뜨거운 7월이었던 셈이다.



기록적인 폭염은 전력 수요에도 영향을 미쳤다. 전력거래소 전력통계정보시스템에 따르면 지난달 월별 평균 최대 전력은 85.033GW(기가와트)로 지난해 동기 대비 5.6% 올랐다. 관련 통계가 작성된 1993년 이래 7월 기준 역대 최대치다. 이는 역대 월평균 최대전력 최고치였던 2024년 8월(87.8GW)의 97%에 달하는 수치로, 7월 전력 수요가 사실상 8월 수준에 근접한 것이다.



업계 전문가들은 “폭염이 일상화된 상황에서 단기 대책만으로는 한계가 있다”며 “시간대별 요금제나 다자녀 가구 특례 도입, 주택용 전기요금 구조 전반의 개편이 필요하다”고 강조했다.



전기요금 폭탄으로 취약계층과 서민들의 고통만 가중되고 있는 실정이다. 정부의 실효성 있는 대책 마련이 시급하다.

