‘다이어트 성공’ 이수현, 위고비 루머 일축 “마라탕·떡볶이 참는 중”

사진= 이수현 SNS

악뮤(AKMU)의 이수현이 최근 온라인상에서 퍼진 다이어트 관련 루머에 대해 직접 입을 열었다.

19일 이수현은 자신의 SNS를 통해 “저 위고비 안 했습니다. 굉장히 억울하네요”라며 관련 오해를 강하게 부인했다. 이어 “마라탕이랑 엽떡도 참고 운동 열심히 하면서 건강한 습관 만들려고 매일 싸우고 있어요. 억울합니다 선생님”이라고 덧붙이며, 순수한 노력으로 체중을 감량했음을 강조했다.

그는 또한 “지속 가능한 건강한 삶을 위해 정석대로 관리하고 있습니다. 네, 그렇다고요”라며 약물 사용 의혹을 일축했다. 이는 약물 치료를 받은 것이 아니냐는 일각의 추측에 대한 해명으로 풀이된다.

최근 이수현은 몰라보게 달라진 외모로 팬들의 관심을 모은 바 있다. 한 팬이 “건강이 우선인 거 알지?”라고 걱정하자 그는 “고마워. 지금이 태어나서 제일 건강해”라며 긍정적인 상태를 전했다.

한편, 약뮤는 8일부터 17일까지 서울 영등포구 명화라이브홀에서 ‘2025 AKMU STANDING CONCERT [악동들]’을 개최해 전석 매진을 기록했다. 22일부터 24일까지 총 4회 공연이 예정되어 있어, 팬들의 기대가 이어지고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

