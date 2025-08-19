경륜 특선급, 2030 젊은 선수들이 주축…최강 기수는 25기

현재 등록된 경륜 선수는 558명이다. 그중 가장 높은 등급인 특선급은 79명이다. 특히 20기 이후가 55명(약 70%)으로 20∼30대 젊은 선수들이 주축을 이루고 있다. 그 가운데서도 최강 기수를 꼽는다면 25기다. 임채빈(25기, SS, 수성), 이재림(25기, S1, 신사), 김태범(25기, S1, 김포) 등 가장 많은 12명이 특선급에 포진해 있다.

임채빈

이재림

임채빈은 2019년 경륜훈련원을 조기졸업했다. 신인 시절부터 승승장구해 전무후무한 89연승 등을 비롯해 한국 경륜의 모든 역사를 새로 쓰고 있다. 동기인 이재림(25기, S1, 신사)은 ‘마크 전법의 교과서’라 불리는 박일호(10기, A1, 구미)의 뒤를 이을 선수로 손꼽히고 있다. 올해 맹활약하며 지난해보다 12계단이나 순위를 끌어올리며 전체 18위를 달리고 있다.



22기와 23기는 각각 7명으로 두각을 나타내고 있다. 22기 중에서는 양승원(22기, SS, 청주), 23기 중에서는 전원규(23기, S1, 동서울)가 가장 돋보이는 선수다.

김옥철

김우겸

최근 상승세가 무서운 김옥철(27기, S1, 수성), 김우겸(27기, S1, 김포) 등 27기도 7명이다. 김옥철은 지난 16일 창원에서 열린 특별경륜 준결승전에서 강력한 우승 후보 정종진을 꺾고 1위를 차지하며 모두를 놀라게 했다. 김우겸 또한 지난해 전체 순위 25위권에서 올해 10위를 상승하며 절정의 기량을 과시하고 있다.

석혜윤

손제용

주목할 기수는 단연 28기다. 지난해 경륜에 첫발을 디딘 28기는 1년 만에 6명이 특선급에 이름을 올렸다. 비록 낙차 부상으로 기세가 약간은 떨어졌으나, 상승세를 이끌고 있는 28기 수석 졸업생 손제용(28기 S2, 수성)이 시선을 모은다. 차석이었지만 당당하게 신인상을 품은 석혜윤(28기, S1, 수성)도 활약 중이다.



지역별로 보면 수도권이 수적으로 우세하고, 질적으로는 영남권이 우세한 편이다. 수도권의 대표적인 팀은 김포팀, 동서울팀이다. 이중 ‘경륜 황제’ 정종진이 이끄는 김포팀 소속 특선급 선수는 20명으로 전체 팀 중에서 가장 많다. 김포팀은 특정한 훈련 방식, 전법을 고수하기보다는 개인별 장점을 극대화하는 훈련을 주로 하는 것이 특징이다. 수적으로 압도적이면서 전술적으로 조화를 이뤄 김포팀 선수들이 많이 출전한 경주에서는 탄탄한 조직력을 선보이는 경우가 많다.



수도권 맞수 동서울팀은 11명으로 수적으로 밀리지는 않으나 올해는 부진을 거듭하고 있다. 상반기 세 차례 열린 대상 경륜 특선급 결승전에서 입상한 선수가 전혀 없었다. 심지어 두 차례는 결승전에 오른 선수조차 단 한명도 없었다. 경륜 8학군이라는 별명이 무색할 정도다.



영남권 대표 수성팀은 12명이다. 수적으로는 열세지만, 선수들의 면면을 보면 절대 밀리지 않는 모습이다. 그 중심에는 단연 임채빈이 있다. 또한 올해 하반기 슈퍼특선에 다시 오르며 제2의 전성기를 맞은 류재열(19기, SS, 수성)을 비롯해 김옥철, 손제용, 석혜윤 등 수성팀 그 누구도 만만히 볼 선수가 없을 정도다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]