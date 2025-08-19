동탄시티병원, ‘교육협력기관 현판식’ 앞둬…대학병원급 진료와 지역 거점병원 도약 다짐

강동경희대학교병원 교육협력 동탄시티병원(병원장 신재흥)이 오는 20일 ‘교육협력기관 현판식’을 개최한다.

이번 현판식은 지난 4월 양 기관이 체결한 교육협력 협약 이후 마련되는 첫 공식 행사다. 교육·연구·진료 전반에 걸친 협력 체계를 더욱 공고히 하는 계기가 될 예정이다. 단순한 제막식을 넘어 협력의 성과를 공유하고 향후 발전 방향을 선포하는 자리라는 점에서 의미가 크다.

행사에는 강동경희대학교병원 이우인 병원장을 비롯한 주요 보직 교수진과 동탄시티병원 신재흥 병원장, 김기택 명예원장, 김미영 행정원장 등 병원 주요 보직자가 참석한다. 또한 정명근 화성특례시 시장이 함께 자리해 지역이 주목하는 거점병원으로서 동탄시티병원의 위상을 확인하는 계기가 될 전망이다.

동탄시티병원 관계자는 “이번 현판식은 대학병원과의 교육협력을 제도적으로 굳히는 상징적인 출발점”이라며 “대학병원급 진료 체계를 기반으로 지역 거점병원으로서의 역할을 강화하고, 응급·중증환자 골든타임 확보와 첨단 진료 인프라 확대를 통해 시민이 체감할 수 있는 의료 혁신을 앞으로도 이어나갈 예정”이라고 밝혔다.

동탄시티병원은 향후에도 협진 체계 강화, 학술·연구 교류 확대, 의료인 교육 연수 등 다양한 협력 프로그램을 추진하며, 지역 내에서 대학병원 수준의 진료 서비스를 제공하는 동시에 지속 가능한 공공보건의료 기반을 확립해 나갈 방침이다.

