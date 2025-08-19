차은우가 설거지를?…“병사들, 식기 들고 몰려들어” 軍 목격담 화제

사진= SNS

아이돌 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우의 군 복무 근황이 온라인 커뮤니티를 통해 전해지며 화제를 모으고 있다.

19일 한 온라인 커뮤니티에는 “소셜미디어 댓글로 달린 차은우 근황 썰”이라는 제목의 게시물이 올라왔다.

게시글에 따르면, 한 네티즌은 “상사분의 아들이 차은우와 동기로 입대했는데 설거지 담당 주간에 모두가 얼굴을 보기 위해 일부러 차은우에게 식기를 가져다줬다”고 전했다.

이에 커뮤니티 이용자들은 “나라도 얼굴 보러 갈 듯”, “덥고 힘든데 은우도 힘들겠다”, “진짜 보고 싶긴 하다” 등의 뜨거운 관심을 보이고 있다.

앞서 다른 목격담에서는 차은우가 취사병으로 근무 중인 모습도 전해졌다. 한 작성자는 “차은우가 설거지를 열심히 하더라. 빡빡머리인데도 잘생겨서 눈 마주치면 오히려 피하게 됐다”고 전하기도 했다.

또 다른 일화로는 “훈련 중 계속 사람들이 쳐다보자 조교가 ‘쳐다보지 마십시오. 사람입니다’라고 말했더라”는 후일담도 공유돼 웃음을 자아냈다.

차은우는 7월 28일 충남 논산 육군훈련소에 입소했으며, 기초군사훈련 후 육군 군악대로 자대 배치를 받아 복무 중이다. 전역 예정일은 2027년 1월 27일이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

