장애인석을 특별석으로…고개 숙인 한화 “제도 준수, 책임 있는 구단으로”

사진=한화이글스 제공

커지는 논란, 프로야구 한화가 결국 고개를 숙였다.

한화는 19일 박종태 대표이사의 이름으로 사과문을 발표했다. 장애인석 특화석 변경 운영에 대한 내용이다. “장애인 여러분을 세심하게 배려하지 못한 데 대해 책임을 통감한다. 불편을 겪으신 장애인 여러분께 진심으로 사과드린다. 한화를 사랑해주시는 모든 팬 분들께도 실망을 안겨드려 죄송하다”면서 “이번 일을 계기로 홈구장을 장애인과 장애인 가족, 그리고 사회적 돌봄이 필요한 모든 분들의 관람 친화적인 구장으로 탈바꿈시켜나갈 계획”이라고 밝혔다.

한화는 앞서 홈구장인 대전 한화생명 볼파크에 설치된 장애인석 180석을 특별석으로 운영해 판매했다. 장애인 관람가격 8000원과 프리미엄 티켓 가격의 차액으로 부당이득을 취했다는 지적을 받았다. 대전시가 4월 점검서 이를 확인하고 두 차례(5월과 7월) 공문으로 원상복구를 통보한 것으로 알려졌다. 이에 한화는 특별석을 장애인석 뒤로 이동시켰지만, 시야 제한 문제로 이어졌다. 최보윤 국민의힘 의원이 국회 보건복지위원회 전체 회의서 언급하기도 했다.

사진=한화이글스 제공

한화는 19일과 20일 복수의 장애인 단체와 시설 개선을 위한 협의를 할 예정이다. 이를 통해 장애인 팬들의 실질적인 요구안을 도출, 장애인 배려를 위한 동선, 예매 환경, 가격, 시설 등 전반적인 개선 작업을 실시할 계획이다. 한화는 “이 자리에서 다시 한 번 장애인 여러분께 용서를 구하고, 진심 어린 사과의 말을 전달할 예정”이라고 전했다. 대전시와도 적극적으로 협업하겠다고 강조했다. 나아가 최고의 장애인 관람 친화 구장으로 거듭날 것을 약속했다.

책임 있는 스포츠 구단으로서의 역할을 다하겠다는 다짐도 잊지 않았다. 한화는 “앞으로 제도를 준수하고, 사회적 약자 배려를 게을리 하지 않겠다”고 밝혔다. 이 과정서 필요한 모든 비용 투자와 노력은 한화가 주도한다. 한화는 “이번 일로 발생한 매출 이상으로 투자하겠다”고 전했다. 끝으로 한화는 “다시 한 번 마음의 상처를 입으신 장애인 여러분들과 한화에 실망한 모든 팬 여러분께 진심으로 사과드린다. 이번 일을 반면교사 삼아 두 번 다시 이 같은 일이 벌어지지 않도록 모든 임직원이 이번 일을 마음에 새기고 반성하겠다”고 거듭 사과했다.

한화는 올 시즌을 앞두고 새 홈구장인 대전 한화생명 볼파크로 둥지를 옮겼다. 좋은 성적과 맞물려 큰 사랑을 받고 있다. 지난 13일 올 시즌 48번째 홈경기 매진을 기록, KBO리그 역대 최다 매진 신기록을 세웠다. 지난해 한화가 세운 47회를 넘어섰다. 좌석 점유율이 99.3%에 달한다. 시즌 누적 관중은 91만1661명으로 구단 역사상 최초 90만 명을 돌파한 바 있다.

사진=한화이글스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

