컴투스, ‘야구의 날’ 맞아 타이틀 3종서 이벤트…‘보상 풍성’

컴투스가 오는 23일 야구의 날을 맞아 다채로운 보상 프로모션을 마련한다.

컴투스는 KBO 리그 No.1 모바일 야구 게임 3종에서 기념 이벤트를 실시한다고 19일 밝혔다.

야구의 날은 2008년 베이징 올림픽에서 대한민국 야구 대표팀의 금메달 획득을 기념하는 날이다. 야구 게임 명가 컴투스는 매년 야구팬과 함께하는 다채로운 이벤트를 개최하고 있다.

먼저 ‘컴투스프로야구2025’에서 총 4종의 이벤트가 열린다. 오는 26일까지 매일 접속만 해도 구단&연도 선택팩, 플래티넘팩 등을 지급한다. 야구 관련 퀴즈를 풀고 보상을 얻는 OX 퀴즈&뽑기 이벤트도 9월8일까지 진행한다. 커뮤니티에서는 오는 20일부터 야구의 매력을 주제로 한 댓글 이벤트가 열리며, 야구의 날을 하루 앞둔 22일에는 국가대표팀의 영광을 되새길 수 있는 아이템이 포함된 특별 쿠폰이 공개된다.

‘컴투스프로야구V25’에서는 야구의 날 기념 특별 쿠폰 3종이 오는 21일부터 23일까지 매일 자정에 순차 공개된다. 쿠폰을 통해 고급 스카우트 티켓, 잠재력 재설정권 등을 받을 수 있다. 또한 오는 20일부터 커뮤니티에서 최고의 드림 매치를 뽑아보는 댓글 이벤트를 연다.

‘컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2025’도 다양한 기념 이벤트를 선보인다. 오는 22일부터 24일까지 매일 접속 시 프리미엄 드래프트권 등의 고급 아이템 중 하나를 획득할 수 있는 플레이볼 상자가 제공되며, 같은 기간 경험치와 재화를 최대 4배로 획득할 수 있는 특별 핫타임 이벤트가 매일 8시간 동안 적용된다. 이와 함께 오는 22일 전야제 쿠폰 공개를 시작으로, 8월 말까지 이벤트 교환소 등 다양한 즐길거리를 선보일 예정이다.

