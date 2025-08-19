[SW포커스] 지쳐가는 마무리…가을을 원한다면, 뒷문을 지켜라

사진=KIA타이거즈 제공

‘뒷문을 지켜라.’

2025시즌 프로야구도 어느덧 막바지를 향해 달려가고 있다. 정규리그 전체 일정의 ¾지점을 지났다. 순위 경쟁 또한 갈수록 치열해지고 있다. 18일 기준 가을야구 마지노선인 5위에만 무려 세 팀(KIA, KT, NC)이 자리하고 있다. 3위 롯데와의 거리는 2.5경기 차에 불과하다. 마지막 ¼을 어떻게 보내느냐에 따라 희비가 엇갈릴 수밖에 없을 터. 굳이 말하지 않아도 매 경기 ‘총력전’이다. 특히 잡아야 하는 경기는 조금 무리를 하더라도 반드시 잡아야 한다.

핵심 중 하나는 ‘뒷문’ 단속이다. 리그를 대표하는 마무리 투수들이 줄줄이 흔들리고 있다. KIA 정해영이 대표적이다. 최근 10경기서 평균자책점이 8.00까지 치솟았다. 이 기간 4개의 세이브를 더했지만 패전을 떠안은 기억도 세 차례나 된다. 16일 잠실 두산전에서도 3-2로 앞선 9회 말 마운드에 올랐지만 승리를 지키지 못했다. 아웃카운트 한 개를 잡는 동안 2개의 안타, 1개의 볼넷을 내주며 흔들렸다(⅓이닝 2실점). 결국 이튿날 1군 엔트리에서 말소됐다.

사진=한화이글스 제공

한화와 롯데 역시 불안하긴 마찬가지다. 김서현과 김원중의 페이스가 뚝 떨어진 까닭이다. 올 시즌 처음 마무리 보직을 맡은 김서현은 8월 들어 실점이 늘어나고 있다. 7경기 가운데 5경기서 점수(9실점, 평균자책점 17.36)를 내줬다. 김원중은 2경기 연속 블론세이브를 범했다. 14일 대전 한화전, 17일 부산 삼성전서 연거푸 홈런을 맞았다. 17일 경기는 만루홈런이었다. 두 차례 결정적인 기회를 놓치면서 롯데의 연패도 늘어났다. 3위 수성에 적신호가 켜졌다.

특정 인물에게만 해당되는 이야기가 아니다. 뜨거운 태양 볕에 높은 습도까지, 컨디션 조절이 쉽지 않은 시기다. 8월 이후 리그서 공식적으로 기록된 블론세이브만 27개에 달한다. 9월까지 열흘 넘게 남았다는 점을 떠올리면 더욱 놀랍다. 시즌 내내 누적된 피로도 무시할 수 없다. 올해 20세이브 이상 신고한 마무리 중 김원중(47⅓이닝)을 제외한 6명 모두 50이닝 이상 소화했다. 심리적 압박이 큰 마무리 특성상 체감되는 체력적 부담은 훨씬 더 큰 상황이다.

문제는 마땅한 대체 자원이 없다는 점이다. 마무리는 보통 각 팀의 불펜진 가운데 가장 강력한 카드가 맡는다. 18일까지 김원중이 29세이브(2위)를 올린 가운데 정해영과 김서현은 나란히 26세이브(공동 3위) 등을 신고했다. 여기서 무너지면 다음 시나리오를 가동하기 어렵다. KIA의 임시 마무리 전상현의 경우 바통을 이어받은 17일 경기서 ⅔이닝 3실점(2자책)으로 패전이 됐다. 포스트시즌(PS)을 향한 막판 스퍼트, 마무리 관리 및 활용법이 관건이 될 듯하다.

사진=롯데자이언츠 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

