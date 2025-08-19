‘사망설’ 이연걸, 병상 사진 공개에 팬들 걱정…“공장에서 수리 중”

중국 액션스타 이연걸이 건강 문제로 병원에 입원했던 사실을 직접 공개했다.

이연걸은 최근 자신의 웨이보를 통해 병원 침대에 누워 있는 사진과 병원 복도를 이동하는 영상을 게재하며 “예상치 못한 시련을 겪었다”고 전했다. 영상 속 그는 병상에 실려 이동하고 있었으며, 수척한 얼굴과 어두운 표정이 눈에 띄었다.

그는 “드웨어(엔진)에 문제가 생겨 공장에 가서 수리했다”는 농담을 덧붙였다.

퇴원 후에는 국수를 먹는 일상 사진을 공개하며 “공장을 나왔다. 맛있는 걸 먹고 있다. 모두 건강하고 행복하기를 바란다”고 안심시키기도 했다.

이연걸은 2010년 갑상선 기능 항진증 진단을 받은 이후 건강 악화로 활동을 줄였고, 액션 연기 중 척추 및 다리 부상까지 겹치면서 장기간 휴식을 취해왔다.

한편, 이연걸은 지난해 무협 영화 ‘표인: 풍기대막’ 촬영을 마치고 약 14년 만에 스크린 복귀를 예고하며 기대를 모으고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

