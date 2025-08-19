드림에이지, ‘오즈 리:라이트’ 日 출시…사전등록 20만명 돌파

오즈 리:라이트 일본 정식 출시. 드림에이지 제공

이세계 리라이트 판타지 RPG ‘오즈 리:라이트(OZ Re:write)’가 유저들의 높은 관심 속에 일본 출시됐다.

드림에이지는 마코빌이 개발하고 자사가 서비스하는 오즈 리:라이트가 일본 정식 출시돼 다채로운 재미를 선사하고 있다고 19일 밝혔다.

오즈 리:라이트는 감성적인 애니메이션 연출과 고퀄리티 2D 그래픽이 돋보이는 수집형 RPG다. 현대 문명과 동화 속 세계가 융합된 이세계 리라이트 판타지를 배경으로 한다.

동화를 모티브로 한 42종의 영웅은 각각 고유한 서사를 보유하고 있으며, 이를 통해 오즈 리:라이트만의 독특한 판타지 매력을 구현했다. 간단한 조작 방식과 직관적인 전투 시스템으로 진입장벽은 낮추고 전략의 재미는 강화한 것이 특징이다.

또한 영웅들과 일상 대화를 나누며 유대감을 쌓는 SNS 스타일 미러그램 시스템으로 차별화된 캐릭터 상호 작용 경험을 선사한다.

특히 현지 유명 성우진이 풀보이스로 참여한 메인 스토리는 게임의 몰입감과 스토리 연출의 완성도를 한층 높이는 요소다. 잉그리드 역은 미츠이시 코토노, 셰헤라자드 역에는 이토 시즈카, 벨은 사쿠라 아야네 등이 맡았다.

그 중 벨은 일본 정식 출시를 기념해 새롭게 공개된 캐릭터다. 특별한 힘 별가루를 지닌 별의 요정족 영웅으로, 오는 9월1일까지 기간 한정 픽업에서 누구나 획득 가능하다.

아울러 드림에이지는 사전등록자 20만명 달성을 기념해 이용자 전원에게 캐릭터 뽑기에 사용할 수 있는 인게임 재화 테일스톤 등 푸짐한 선물을 9월30일까지 지급한다.

한편 오즈 리:라이트는 정식 출시 전부터 캐릭터의 기본 콘셉트, 성격, 외형 디자인에 이용자가 직접 참여하는 공동 창조 프로젝트를 진행하고 있다. 앞으로도 이용자와의 지속적인 소통을 통해 관계 중심형 스토리텔링의 재미를 강화해 나갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]