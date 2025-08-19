“기다린 보람 있네”... 더 시에나 벨라비타 청담, 가을 디너코스 선봬

시에나 라운지의 파인다이닝 벨라비타 청담이 계절의 감각을 담아낸 새로운 가을 디너 코스를 출시했다.

이번에 공개된 코스는 가을의 깊이를 담아낸 ‘에센스 오브 어텀’을 콘셉트로 한다. 가을의 제철 재료와 풍미를 다채로운 메뉴를 통해 경험할 수 있도록 준비했다.

벨라비타 청담은 최근 웨이팅 명소로 떠오르고 있는 핫플레이스다. 매 시즌 메뉴를 재구성하며 계절의 감각을 섬세하게 풀어내는 ‘청담의 숨은 파인다이닝’으로 입소문중이다.

이번 새롭게 출시된 가을 디너 코스 ‘에센스 오브 어텀’ 역시 셰프의 건강한 철학과 신선한 계절 식재료가 어우러져, 한층 더 다채로운 미식의 품격을 선사한다. 가을철 최고의 식재료를 활용해 한층 더 진중한 풍미와 식감을 느낄 수 있는 고품격 코스로 구성됐다.

부드러운 육즙으로 가득한 최고급 안심 구이, 신선한 제철 농어가 주는 가을 바다의 감칠맛, 햄과 밤의 은은한 단맛, 잘 익은 포도와 무화과까지 진한 감동과 여운을 선사한다.

먼저, 샤인머스켓과 시트러스 콩키세를 곁들인 마리네이드 관자, 부드러운 컬리플라워 수프와 넛으로 입맛을 열어준다. 메인 요리는 부드러운 감자 퓨레와 구운 파슬리 그레몰라타의 미국산 안심 스테이크, 휀넬과 토마토를 곁들인 농어 구이 중 선택할 수 있으며, 디저트는 몽블랑 밤 크림과 피스타치오 아이스크림이 계절의 맛을 더해 준다.

여름 디너 코스인 ‘서머 나이츠 브리즈’도 함께 만날 수 있다. 프리미엄 한우의 깊은 맛, 제주 청정 해역에서 갓 잡은 제주산 백옥돔, 한우 꼬리의 깊은 풍미를 느낄 수 있는 오소부코까지 각각의 코스 메뉴가 조화롭게 이어지며, 디저트는 제주산 애플 망고 빙수로 청량감을 완성한다.

벨라비타 청담 관계자는 “여름과 가을, 두 계절의 감각을 셰프의 정성으로 각각 담아 취향에 맞는 코스를 즐길 수 있도록 구성했다.”며 “앞으로도 시즌마다 다른 풍미를 코스로 풀어내 다른 곳에서는 만날 수 없는 새로운 미식의 세계를 경험할 수 있도록 제안하겠다” 고 전했다.

한편, 더 시에나 라운지 청담은 지하 1층부터 루프탑까지 다양한 콘셉트의 레스토랑, 위스키바, 와인바, 갤러리, 프리미엄 골프 웨어 플래그십 스토어 등을 갖춘 복합 문화공간이다. 세련된 분위기와 고급스러운 요리로 격식 있는 모임이나 데이트 명소로 호응을 얻고 있다.

