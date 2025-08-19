‘송하윤 학폭 폭로자’ A씨, 입국 예고 “무고죄 고소 진행 예정”

사진=킹콩 by 스타쉽 제공

배우 송하윤이 자신에 대한 학교폭력 의혹을 제기한 인물 A씨를 추가 고소한 가운데, A씨 역시 송하윤을 무고죄로 고소하겠다고 맞대응 의사를 밝혔다.

엑스포츠뉴스의 18일 보도에 따르면, 송하윤 측은 7월 22일 A씨를 정보통신망법상 명예훼손, 위계에 의한 업무방해, 협박 등의 혐의로 추가 고소했다. 이는 A씨가 온라인 커뮤니티에 2차, 3차 입장문을 올려 송하윤의 학폭 의혹을 다시 주장한 데 따른 대응이다.

A씨는 이에 대해 “가해자가 피해자를 고소하는 격”이라며 억울함을 호소했고, “사과만 했더라도 폭로하지 않았을 것”이라며 허위사실 유포가 아니라고 반박했다. 또한 “끝까지 가자는 의미로 보인다. 반성이라고는 찾아볼 수 없다”고 덧붙였다.

현재 미국 시민권자이며 미국에 체류 중인 A씨는 조만간 한국에 입국해 경찰 조사에 응할 예정이며 송하윤을 무고죄로 고소하겠다는 입장이다.

앞서 A씨는 지난해 4월 JTBC ‘사건반장’을 통해 송하윤이 고등학생 시절 자신을 불러내 90분 동안 폭행했다고 주장하며 학교폭력 의혹을 제기했다. 또 송하윤이 학교폭력으로 인해 강제전학을 갔다고 주장했지만, 송하윤 소속사 측은 이를 전면 부인했다.

송하윤 측은 지난달 “A씨의 주장이 허위임을 입증할 다수의 증거를 확보했다”며 형사 고소를 진행 중이라고 밝혔다. 법률대리인은 “학교폭력이나 전학 모두 사실이 아니며, 이를 증명할 공공기관 자료 및 공증된 진술서를 수사기관에 제출했다”고 강조했다.

A씨는 이 같은 반박에도 불구하고 추가 글을 통해 “강제전학은 사실이며, 수사에 필요한 자료는 모두 제출했다”고 주장하고 있다. 해외 체류로 인해 수사를 회피한다는 주장에 대해서도 “경찰과 연락이 가능하고, 필요한 협조는 충분히 하고 있다”고 반박했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]