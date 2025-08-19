문체부, '2025 문화 디지털혁신 및 데이터 활용 공모전' 수상작 17점 선정

2025 문화 디지털혁신 및 데이터 활용 공모전 우수 사례 부문 대상 조선 시리즈.

2025 문화 디지털혁신 및 데이터 활용 공모전 수상작으로 케이 인 마이핸즈와 조선시리즈가 이름을 올렸다.

문화체육관광부는 문화·체육·관광 분야에 디지털 기술을 결합한 국민 체감형 혁신 서비스를 발굴하기 위해 개최한 2025 문화 디지털혁신 및 데이터 활용 공모전 수상작 17점을 최종 선정했다고 19일 밝혔다. ‘디지털이 바꾸는 문화 일상, 인공지능(AI)이 이끄는 혁신’이라는 주제로 열린 올해 공모전에서는 우수사례 부문 39점, 아이디어 부문 156점, 데이터 분석 부문 28점 등 총 223점이 접수됐다.



우수사례 부문 대상 수상작에는 K-컬처 통합 여정 플랫폼 케이 인 마이핸즈와 국악 가상악기 조선시리즈가 선정됐다. 케이 인 마이핸즈는 K-컬처 팬에게 언어, 여행, 비자 등의 정보를 제공하고 K-콘텐츠 학습부터 실제 여행, 현지 소통까지 끊김없는 경험을 지원하는 플랫폼이다. 조선 시리즈는 국립국악원이 제공하는 6000여 개의 국악기 디지털 음원을 인공지능으로 최적화했다. 고품질의 음원을 통해 손쉽게 국악 음원을 생성할 수 있도록 했다.

아이디어 부문 대상은 속도, 비트 등 음악의 15개 성분을 조합해 사용자가 원하는 곡을 정확하게 찾아주는 인공지능 음악 성분 조합 검색 서비스와 전통 문양을 변환해 만든 콘텐츠 위에 아동의 색칠 활동이 더해진 작품을 대상으로 해당 아동의 소근육·인지·색채 등 발달 지표를 인공지능으로 분석해 주는 발달 지연 스크리닝 및 케어 솔루션이 차지했다.

데이터 분석 부문 대상은 대규모 언어모델 기반으로 번역 품질을 높이고 번역 결과와 데이터를 분석해 이용자 맞춤형 콘텐츠를 추천하는 K-소설 번역 시장 의사결정 지원플랫폼이 받는다. 우수상 수상작으로는 문화재 데이터를 분석해 숨은 문화유산의 가치를 발굴하고 위치에 기반해 이용자에게 탐방 코스를 추천하는 숨픽이, 장려상에는 GPS 경로 추적과 이미지 인식 기술을 활용해 이용자에게 도보여행 코스를 제안하는 사례가 선정됐다.

이정은 문체부 정책기획관은 “청각장애인과 발달장애 아동, 지역 사투리 등 다양한 주제를 활용한 공모전 작품을 보며 디지털 기술이 따뜻한 사회적 해법이자 문화 확산의 원동력이 될 수 있음을 확인했다”며, “문체부는 공모전을 통해 문화와 기술이 융합된 혁신 사례를 적극 발굴하고 이를 국민과 함께하는 디지털 문화 소통의 장으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

