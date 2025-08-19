K-콘텐츠를 세계로…아시아 최대 콘텐츠 시장 '국제방송영상마켓' 9월 개최

문화체육관광부는 한국콘텐츠진흥원과 함께 9월16∼19일 서울 강남구 코엑스에서 2025 국제방송영상마켓(BCWW)을 개최한다고 19일 밝혔다.

올해로 25주년을 맞이한 국제방송영상마켓은 매년 꾸준히 성장해 K-콘텐츠의 수출을 지원하고 국내외 영상산업 관계자들이 정보를 교류하는 아시아 최대 방송·온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠 시장으로 자리매김했다. 지난해에는 30여 개국에서 영상산업 관계자 1만여 명이 참가한 가운데 약 8624만 달러(약 1197억 원)의 수출 계약이 성사됐다.

올해는 K-컬처 300조원 시대로 이끌 방송·OTT 영상산업을 활성화하기 위해 ‘미래를 향한 창(Window to What’s Next)’이라는 주제로 ▲콘텐츠·플랫폼 기업 전시관 ▲시연회(쇼케이스) ▲제작사-구매자-투자사 간 사업상담(비즈매칭) 등을 지원한다. 최신 영상산업 기술과 흐름을 조명하는 다양한 강연과 K-OTT·스마트텔레비전 기반 실시간 재생 서비스(FAST) 홍보관 등 일반 시민도 참여할 수 있는 다양한 행사도 마련한다.

2026년 한-프랑스 수교 140주년을 기념하고 국제 교류를 강화하기 위해 프랑스를 주빈국으로 초청했다. 이를 계기로 프랑스 영상산업을 총괄 지원하는 프랑스 국립영화영상센터(CNC)를 비롯한 방송·OTT, 영화, 애니메이션 등 주요 기업 관계자가 다수 방한할 예정이다. 프랑스 국가 공동관, 주요 기업 콘텐츠 시연회, 강연 등 특별 프로그램을 운영하고 양국 영상산업 관계자들 간 수출 및 공동 제작 등 협업 기회를 확대해 상호 산업 발전을 도모하는 자리를 마련한다.

행사 기간에 영상산업 각 분야의 전문가가 최근 환경 변화와 산업 동향을 진단하고 미래 전략을 공유하는 다양한 강연에 연사로 나선다. 이명한 에그이즈커밍 대표의 크리에이터 이코노미: 팬덤이 주도하는 영상콘텐츠 생태계, 패스트(Free Ad-Supported Streaming TV) 용어의 창시자이자 저명 미디어학자인 앨런 월크의 미디어 플랫폼의 경쟁과 확장 등 10여 개의 강연이 준비됐다.

K-OTT 홍보관에서는 쿠팡플레이·티빙 등 기업이 참가해 슈팅스타·무쇠소녀단 등 보유 콘텐츠와 하반기 공개 예정작을 홍보한다. K-콘텐츠의 새로운 유통 창구로 주목받고 있는 스마트텔레비전 기반 실시간 재생 서비스 홍보관에서는 국내 주요 사업자가 시연과 체험 행사를 진행한다. 방문객이 각종 스트리밍 서비스를 직접 경험하고 향후 서비스의 성장 가능성을 확인한다.

임성환 문체부 미디어정책국장은 “올해로 25주년을 맞이한 국제방송영상마켓이 K-콘텐츠 수출을 다각적으로 지원하는 한편 영상산업 관계자가 모여 지속 가능한 산업 성장을 논의할 수 있는 장이 되길 바란다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]