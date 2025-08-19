이 대통령, ‘케데헌’ 매기 강·트와이스·알티 만난다

이재명 대통령이 넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스(케데헌) 매기 강 감독을 만난다.

이 대통령이 오는 20일 아리랑 국제방송 프로그램 케이팝:더 넥스트 챕터(K-Pop:The Next Chapter)에 출연해 케이팝 비전 등에 관해 이야기를 나눈다고 대통령실은 19일 밝혔다.

이날 방송에는 강 감독을 비롯해 케데헌 OST을 부른 걸그룹 트와이스 지효와 정연, 음악 프로듀서 알티, 음악 평론가 김영대가 출연한다. K-팝이 쌓아온 세계적 위상과 글로벌 콘텐츠의 확장 가능성을 짚고, 향후 비전과 아이디어를 공유할 예정이다.

케데헌 신드롬이 전 세계를 휩쓸고 있다. K-팝을 소재로 한 작품이 공개 이후 넷플릭스 애니메이션 역대 1위, 영화 2위 등 새로운 기록을 써내려가고 있다. 동시에 OST로도 전 세계 음악 차트를 장악했다.

18일 열린 제1회 을지국무회의 모두발언에서 이 대통령은 “평화가 경제 안정의 토대라면, K-컬처는 국력 신장의 새로운 동력이다. K-문화 강국을 향한 여정에 더욱 박차를 가해야 한다”고 강조한 바 있다.

이 대통령은 “케이팝에서 시작된 열풍이 K-컬처 전반으로 퍼지고 있다. 특히 최근 케데헌이 세계적으로 큰 인기를 끌며, 국립중앙박물관에 관람객이 몰려들고 뮤지엄 굿즈도 연일 매진되고 있다”고 언급하며 “K-콘텐츠의 글로벌 확산 전략 수립과 지원, 케이팝 등 관련 시설 인프라 확충을 포함한 종합적인 대책을 마련해 달라”고 지시한 바 있다.

이 가운데 넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스 OST(오리지널 사운드트랙) 중 세 곡이 빌보드 핫100 톱10에 들었다. 외신에 따르면 케이팝 데몬 헌터스는 사랑을 기다리며(1996) 이후 29년 만에 처음으로 세 곡을 빌보드 핫100 톱10에 올린 작품이 됐다.

19일 빌보드가 홈페이지에 게재한 23일 자 빌보드 핫100 톱10 예고 기사에 따르면, 케데헌 OST 중 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 골든(Golden)이 2위에 올린다. 지난주 해당 차트에서 처음 1위를 차지한 이 곡은 지난주보다 스트리밍이 4% 상승한 3280만을 기록(스트리밍 송 부문 4주 연속 1위)했음에도, 한 계단 내려왔다. 해당 차트엔 총 8주 진입했다.

골든이 차트 최상위권을 지키고 있는 가운데, 영화 속 헌트릭스의 라이벌 그룹으로 등장하는 보이그룹 사자보이즈의 노래들은 꾸준히 상승세를 타고 있다. 이번 주 차트에서 자체 최고 기록을 차지한 사자보이즈는 유어 아이돌(Your Idol)과 소다 팝(Soda Pop)으로 각각 4위와 10위를 차지했다. 두 곡 모두 지난주보다 네 계단 상승한 수치다.

그룹 트와이스의 스트래티지(Strategy)는 지난주 핫100 69위로 자체 최고 순위를 썼다. 스트래티지는 지난해 12월 발매된 트와이스 미니14집에 수록된 곡으로 케데헌 OST 앨범에 실려 다시 주목받고 있다.

