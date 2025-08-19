앰퍼샌드원, 신보 ‘LOUD & PROUD’로 초동 ‘커리어 하이’

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 자체 초동 신기록을 달성하며 저력을 발휘했다.

국내 최대 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트에 따르면 앰퍼샌드원의 미니 3집 ‘LOUD & PROUD’(라우드 앤 프라우드)가 발매일 기준 일주일간 앨범 판매 수치를 합산한 초동 판매량 10만 8천여 장을 기록했다. 이는 전작인 미니 2집 ‘WILD & FREE’(와일드 앤 프리)의 초동 판매량 대비 약 1.6배 늘어난 수치로, 커리어 하이에 성공했다. 앰퍼샌드원은 약 4개월 만에 가파른 성장세를 입증한 것이다.

이 외에도 앨범 발매 당일 한터차트 일간 음반차트 1위, 써클차트 리테일 앨범 차트 상위권에 진입하며 눈에 띄는 성과를 거두고 있다. 타이틀곡 ‘그게 그거지 (That’s That)’ 뮤직비디오 역시 공개 3일 만에 1,000만 조회수를 돌파해 자체 최단 기록을 세우는 등 국내외에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.

미니 3집 ‘LOUD & PROUD’는 선량하기만 할 것 같은 천사의 선입견을 깨는 ‘불량 천사’ 콘셉트를 전면에 내세우며 세상이 내놓는 기준 앞에서도 자기 확신에 찬 앰퍼샌드원의 태도를 담았다. 특히 타이틀곡 ‘그게 그거지 (That’s That)’의 “떠들어 대 봐”라는 가사는 당당하고 자신감 넘치는 앨범의 메시지에 힘을 실었다.

한편 앰퍼샌드원은 다방면에서 자체 신기록을 세우며 글로벌 존재감을 확실히 드러내고 있다. 앞으로도 다양한 음악방송과 콘텐츠를 통해 팬들과 만날 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]