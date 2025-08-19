요거트월드, 성수서 포켓몬 게릴라 푸드트럭 케이터링 종료

요거트월드 게릴라 푸드트럭 케이터링. 사진=요거트월드

디저트카페 프랜차이즈 요거트월드가 지난 주말 포켓몬 게릴라 푸드트럭 케이터링을 마쳤다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 지난 17일 단 하루만 진행된 게릴라 이벤트로 요거트월드의 신메뉴 ‘납작복숭아 시리즈’를 활용한 포켓몬 스페셜 메뉴와 굿즈를 만날 수 있어 방문객들에게 색다른 즐거움을 선사했다.

푸드트럭은 성수동 내 유동인구가 많은 성수연방 야외 공간에 설치돼 지나가던 시민들도 자연스럽게 참여하도록 구성됐다. 외관은 귀여운 포켓몬과 납작복숭아를 모티브로 꾸며져 시선을 사로잡았으며 포토존과 장식물이 곳곳에 배치돼 방문객들이 자유롭게 인증샷을 남길 수 있었다는 것이 업체 측 설명이다.

현장에서는 포켓몬 스페셜 메뉴 싱글컵 4종을 무료로 증정해 가족 단위와 젊은층 모두의 호응을 이끌어냈다. 특히 플레인 플레이버 이브이 월드를 비롯해 신규 플레이버 납작복숭아 요거트아이스크림을 활용한 뮤 피치월드, 푸린 피치월드, 님피아 피치월드를 맛보려는 방문객들로 행사장은 오전부터 인파로 붐볐다. 행사 당일 일부 메뉴는 조기 소진됐으며 SNS 인증샷이 빠르게 확산되며 온라인에서도 화제가 됐다고 업체 측은 전했다.

현장 몬스터볼 럭키 드로우 이벤트

500명 선착순으로 진행된 몬스터볼 럭키 드로우에서는 포켓몬 랜덤 주렁주렁 메탈 키링과 팽도리 요거트볼&스푼 세트, 요거트월드 모바일 상품권 등 다양한 경품이 제공돼 현장의 활기를 더했다. 또 납작복숭아 모양 메모지에 잊지 못할 오늘의 추억을 적어 납작복숭아 나무에 거는 이벤트가 마련돼 방문객들에게 특별한 즐거움을 제공했다.

요거트월드 관계자는 “최근 공개한 포켓몬 스페셜 메뉴와 굿즈가 뜨거운 반응을 얻어 감사한 마음을 전하고자 이번 게릴라 푸드트럭 케이터링을 준비했다”며 “앞으로도 계절과 트렌드에 맞는 특별한 프로모션과 행사를 통해 새로운 디저트 경험을 제공하겠다”고 전했다.

한편, 요거트월드는 지난 14일 ‘포켓몬과 달콤한 진화’라는 테마 아래, 새롭게 업그레이드된 납작복숭아 시리즈 출시와 함께 포켓몬 스페셜 메뉴 및 굿즈를 공개했으며 이후 지속적으로 관심을 받고 있다. 오는 21일에는 팽도리 요거트볼&스푼 세트 출시를 앞두고 있다.

