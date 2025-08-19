KSPO 스포츠가치센터, 여름방학 가족 캠프 개최

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 KSPO 스포츠가치센터(이하 가치센터)에서 ‘2025 여름방학 가족 캠프’를 개최했다.

지난 16일부터 1박 2일간 가치센터에서 열린 이번 캠프에는 유소년 자녀를 둔 27가족, 총 82명이 참가해 인공암벽등반, 챌린지 코스, 스마트 스포츠 등 가치센터가 보유한 다양한 실내외 시설을 활용해 스포츠 가치를 느낄 수 있는 프로그램을 체험했다.

특히 이번 캠프에서는 야외에 대형 워터슬라이드를 설치하고, 물풍선 던지기, 물총놀이 등 가족 모두가 즐길 수 있는 여름 맞춤형 콘텐츠로 참가자들에게 큰 즐거움을 선사했다.

사진=국민체육진흥공단 제공

캠프에 참가한 한 부모님은 “아이와 함께 색다른 스포츠를 경험할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”라며 “가족 모두가 함께 뛰어놀며 유대감이 커졌다”고 만족감을 표했다.

가치센터 관계자는 “스포츠를 통해 가족이 소통하고 건강한 여가를 즐길 수 있도록 이번 캠프를 기획했다”며 “앞으로 계절 특성을 고려한 다양한 프로그램으로 스포츠 가치 확산에 앞장서겠다”라고 전했다.

사진=국민체육진흥공단 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

