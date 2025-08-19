김태희가 밝힌 두 딸 외모에 폭소…“희비교차”

사진= 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브' 캡처

배우 김태희가 두 딸의 외모와 남편 비와의 결혼 비하인드, 그리고 엄마로서의 진심 어린 속내를 털어놨다.

18일 유튜브 채널 유 퀴즈 온 더 튜브에는 할리우드 배우가 된 김태희가 처음으로 밝히는! 비와의 연애썰부터 ‘엄마 태희’의 이야기까지라는 제목의 예고 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 김태희는 두 딸의 외모에 대해 이야기했다. 조세호가 “한 명은 김태희 닮고, 한 명은 비 닮았을 것 같다”고 말하자, 김태희는 “첫째는 위가 저고, 아래는 남편, 둘째는 위가 남편이고 아래는 저다. 희비 교차”라고 말해 웃음을 자아냈다.

비와의 연애 시절에 대해서도 언급했다. 김태희는 “결혼을 결심한 순간이 언제였냐”는 질문에 “기억이 서로 다르다”며 “비가 저에게 부담되지 않는 작은 선물들을 줬다. 마음이 무거울 때 그걸 펼쳐봤는데 웃음이 나더라. 그걸 계기로 문자를 보냈다”고 당시를 떠올렸다.

영상 말미에는 김태희가 “엄마한테 너무 잘 못한 것 같다”며 눈물을 보이는 장면도 공개돼, 본방송에 대한 기대감을 높이고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

