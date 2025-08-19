카카오엔터 베리즈, 전지현-강동원 ‘북극성’ 팬 커뮤니티 오픈

카카오엔터테인먼트(대표 권기수, 장윤중)는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)에 디즈니+의 오리지널 시리즈 <북극성> 글로벌 팬 커뮤니티를 18일 오픈했다고 밝혔다.

디즈니+의 오리지널 시리즈 <북극성>은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기를 그린 첩보 멜로다. 전지현과 강동원의 강렬한 케미스트리는 물론, 이미숙, 박해준, 유재명, 오정세 등 등장만으로도 묵직한 존재감을 드러내는 화려한 배우 라인업으로 전세계 팬들의 기대가 모아지고 있다. 오는 9월 10일 3개의 에피소드가 첫 공개되며, 9월 17일부터 매주 2개의 에피소드씩, 총 9개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

시리즈 론칭을 앞두고 오픈한 베리즈 <북극성> 글로벌 팬 커뮤니티에는 비하인드 영상 등 다양한 부가 콘텐츠를 비롯해, 인공지능(AI)을 활용해 작품 속 캐릭터들과 직접 소통하는 AI페르소나 등으로 팬들에 특별한 재미를 전한다. 전세계 팬들이 한 공간에서 다양한 콘텐츠를 함께 즐기고 공감하며 재미를 배가시킬 수 있는 놀이터이자 소통 공간이 될 예정. 작품을 시청하며 느끼는 감동과는 또다른, ‘경험하는 즐거움’까지 더해져 한층 콘텐츠를 풍성하게 즐길 수 있을 전망이다.

특히 인공지능을 통해 구현된 작품 속 캐릭터들의 AI페르소나로 팬들에 더욱 특별한 경험을 전하며 콘텐츠 세계관의 몰입도를 높인다. 세계 무대에서 대한민국의 입장을 평화적으로 대변하면서 조용하지만 단단하고 강인한 모습을 보여준 '문주', 세계적인 용병회사의 에이스로 알려졌지만 진짜 정체에 대해서는 아무도 알지 못하는 미스터리한 '산호' 등 작품 속 두 인물의 말투와 성격, 취향 등을 고스란히 구현할 예정. 베리즈 팬 커뮤니티에서 AI페르소나와 직접 질문과 답변을 주고받으며, 마치 실제 작품 속 인물과 대화를 나누고 있는 듯한 기분을 느낄 수 있을 것으로 보인다.

또한, 베리즈는 <북극성> 팬 커뮤니티 오픈을 기념해 팬들과 함께할 수 있는 이벤트도 진행한다. 오는 27일까지 베리즈 <북극성> 팬 커뮤니티에 가입한 뒤, 해당 커뮤니티 프로필을 캡처해 자신의 SNS에 #북극성inBerriz와 함께 업로드하면 추첨을 통해 디즈니+ 스탠다드 3개월 구독권을 제공한다.

카카오엔터테인먼트는 "베리즈를 통해 전세계 팬들이 <북극성>을 더욱 입체적으로 즐길 수 있을 것"이라며 "베리즈는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼으로, 다양한 장르의 K콘텐츠를 사랑하는 전세계 팬들이 한데 모여 소통하고 교감하며 콘텐츠의 즐거움을 더욱 풍성하게 확장할 수 있도록 다양한 시도를 이어갈 계획”이라고 전했다.

