김윤지, 딸 엘라 육아 일상 속 탄탄한 몸매 비결 공개

슈퍼맨이 돌아왔다 예고 화면. KBS2 제공

배우 김윤지가 12개월 된 딸 엘라의 육아 일상을 방송에서 처음 공개한다.

김윤지는 오는 20일 방송되는 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 엘라와 함께 출연한다.

김윤지는 첫 할리우드 진출작이 글로벌 OTT 85개국에서 1위에 오르며 글로벌 인기를 얻고 있는 배우로, 코미디언 이상해-국악인 김영임의 아들과 결혼해 화제를 불러모은 바 있다.

이날 김윤지는 민소매 크롭티에 청바지를 매치, 선글라스를 착용한 시크 패션으로 할리우드 셀럽 같은 포스를 뿜어내며 등장한다. 특히 탄탄한 몸매로 시선을 사로잡는다.

안영미는 “내 워너비 몸매라 자꾸만 보게 된다”며 완벽한 자기관리로 만든 몸매에 관심을 보이고, 최지우 역시 “엘라 안고 운동하는 영상을 봤는데 대단하더라”라며 감탄을 금치 못한다. 김윤지는 “아이를 보면서 운동을 해야 해서 홈트로 출산 때 불어난 체중 16kg를 다 뺐다”라며 “출산 전보다 지금이 몸무게가 덜 나간다”라고 자기 관리 끝판왕임을 인증한다.

이어 사랑스러운 엘라의 등장에 모두의 시선이 쏠린다. 박수홍이 엘라를 보고 “혹시 이상해 선생님?”이라고 하자 웃음을 빵 터트린 김윤지는 “엘라가 친할아버지를 많이 닮았다는 말을 너무 많이 듣는다”라고 솔직하게 고백한다. 이어 할아버지 이상해, 아빠 최우성, 엘라까지 붕어빵 3대 비주얼이 스튜디오를 강타하며 웃음을 터지게 한다.

이날 방송에서는 김윤지와 남편의 러브스토리, 리듬에 몸을 맞춰 춤추는 흥부자 엘라의 끼 폭발 모습까지 다채로운 일상이 공개돼 웃음을 선사할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

