케데헌 열풍 계속…빌보드 핫100 톱10에 OST 3곡 동시 진입

넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스가 새로운 OST 성적을 지속 기록하며 인기를 이어가고 있다.

19일 빌보드 홈페이지에 따르면 케이팝 데몬 헌터스 속 걸그룹 헌트릭스(HUNTR/X)가 부른 골든이 핫100 톱10 2위를 차지했다.

지난주 해당 차트에서 처음 1위를 차지한 이 곡은 지난 주보다 스트리밍이 4% 상승한 3280만을 기록(스트리밍 송 부문 4주 연속 1위)했음에도 한 계단 내려왔다. 해당 차트엔 총 8주 진입이다.

골든은 순위가 내려갔으나 헌트릭스의 라이벌인 사자보이즈의 노래들이 상승세를 타며 새로운 기록을 냈다.

사자보이즈의 유어 아이돌은 이번주 4위를 차지하며 첫 톱5를 기록했다. 지난주 8위에서 4계단 뛰어 오른 성적이다. 이 곡 역시 8주 연속 차트인이다.

사자보이즈의 또 다른 히트곡 소다 팝은 지난주 14위에서 4계단 역주행해 10위를 차지했다. 첫 톱10 진입이다.

외신에 따르면 케데헌은 1996년 사랑을 기다리며 이후 29년 만에 처음으로 세 곡을 핫100 톱에 올린 사운드트랙이 됐다.

