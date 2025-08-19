전통의 여자축구선수권대회, 상금은 0원… “우승해도 명예만 남는다”

화천KSPO 선수단이 제24회 전국여자축구선수권대회 일반부 우승을 차지한 뒤 기뻐하고 있다. 사진=한국여자축구연맹 제공

“우승해도 구단은 재정적으로 손해죠. 명예만 남을 뿐입니다.”

최근 경남 창녕군에서 끝난 제24회 전국여자축구선수권대회 일반부 부문은 화천KSPO 우승과 경주한수원WFC의 준우승으로 끝났다. 결승전이 끝난 뒤 우승팀과 준우승팀은 물론 우수 감독상과 선수상 등 시상식까지 열렸다. 하지만 이들이 손에 쥔 건 대회 후원사가 제공한 축구공 한 박스가 전부였다. 돈이 전부는 아니지만, 토너먼트 대회에 상금이 없다는 것은 다시 생각해 볼 문제다. 올해로 24년째를 맞이한 전통 있는 전국 단위 대회지만 상금이 있었던 적은 한 번도 없었다.

이유는 하나다. 빠듯한 예산 때문이다. 여자축구선수권대회는 대한축구협회가 주최하고 한국여자축구연맹이 주관한다. 실질적인 행정은 여자축구연맹이 주도한다. 여자축구연맹의 예산이 넉넉하지 않아 상금을 마련하기 어려운 게 현실이다. 심지어 여자축구연맹은 현재 메인 스폰서마저 없다. 지난 5년간 여자축구에 약 100억원을 지원했던 신세계와의 동행은 지난해 끝났다. 이번 대회를 개최한 창녕군으로부터 받은 지원금 역시 모두 대회 운영비로 사용됐다.

여자축구연맹 관계자는 “재정적으로 열악하다 보니 상금을 마련하지 못했다”며 “이 대회는 그동안 선수들의 경험을 쌓을 수 있는 쪽에 비중을 둬 운영해 왔다”고 전했다. 그러면서 “한순간에 좋게 바뀌기 어렵겠지만 노력하고 있는 중”이라고 해명했다.

올해 대회에는 WK리그 실업 8개 팀이 참가했다. 지원비는커녕 상금마저 없기 때문에 구단 입장에서는 출전 자체만으로 적자가 발생한다. 숙식 등 체재비는 구단에서 자체적으로 해결해야 하는 상황이다. 그렇다고 대회 참가 여부를 결정할 수도 없다. 강제성이 있다. WK리그 규정에 따르면 리그 소속의 실업팀은 대회에 반드시 참가해야 한다.

한 구단 관계자는 “축구단은 인원이 많다 보니 지방 대회에 출전할 경우 체재비가 무시할 수 없는 규모”라며 “우승해도 상금이 없다 보니 명예만 남을 뿐이다. 리그를 중단하면서까지 대회에 꼭 참가해야 하느냐는 말이 구단 사이에서 나온다”고 전했다.

매력이 떨어진다는 지적도 있다. 현재 일반부는 WK리그 구단만 참가한다. 이미 리그에서 맞붙고 있는 팀들만 참가하기 때문에 선수들 입장에서는 새로울 게 없다. 다른 구단 관계자는 “선수들은 리그를 중단하면서까지 대회에 다녀오는 게 부담스럽다고 한다”며 “대학부와 함께 조를 편성해 남자 축구의 코리아컵(기존 FA컵)처럼 다양하게 맞붙을 기회를 주자는 얘기가 나온 적은 있지만 실현되진 않았다”고 전했다.

단기적으로 해결할 수 있는 사안은 아니다. 다만 대한축구협회, 여자축구연맹 등 주최 측은 현재 대회를 대학부와 일반부, 아마추어가 모두 통합하는 형태로 전환하겠다는 계획은 나와 있다. 규모를 키워 스폰서십을 구하겠다는 의도다. 축구협회 관계자는 “현재 내부에서 논의 단계 중인 것으로 안다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

