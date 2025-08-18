‘하트시그널2’ 이규빈, ♥안선미에 감동 깜짝 프러포즈

모델 안선미가 ‘하트시그널2’ 출연자 이규빈과 결혼 소식을 전했다. 사진 = 안선미 SNS 계정

모델 안선미가 ‘하트시그널2’ 출연자 이규빈과 결혼 소식을 전했다.

안선미는 18일 SNS에 “I said yes!” 라는 글과 함께 특별한 프러포즈 순간을 공개했다. 그는 “규빈이의 서른 세번째 생일날 눈물이 그렁그렁한 눈으로 나를보며 왼손 네번째 손가락에 반지를 끼워줬다. 태어나 처음 받아보는 백송이 장미도 한아름 안았다”고 감동을 전했다.

이어 “저녁 식사하던 레스토랑에 ‘Perfect’ 노래까지 흘러나왔다는데 놀라고 우느라 기억이 안난다.. 규빈이가 준비했을 모습을 떠올리니 눈물이 줄줄줄나지만 정신차리고 일단 yes, yes, yessssssss !”라며 청혼을 기쁘게 받아들였다고 밝혔다.

함께 공개된 사진에는 안선미가 빨간 장미 다발을 배경으로 결혼반지를 자랑하는 모습과 두 사람이 서로 반지를 끼우고 손을 맞잡고 있는 따뜻한 순간이 담겨 눈길을 끌었다.

사진을 본 팬들은 “축하해요”, “이 소식 너무 기다렸어요”, “행복하세요” 등의 뜨거운 반응을 보였다.

한편 안선미는 2023년부터 이규빈과 공개 열애 중이며, 이규빈은 2018년 채널A 예능 프로그램 ‘하트시그널2’에 출연해 이름을 알렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

