KT, 2025 KT소닉붐배 3x3 농구대회 개최

사진=KT 소닉붐 제공

프로농구 KT가 다음 달 6일 ‘2025 KT소닉붐배 3x3 농구대회”를 개최한다고 18일 밝혔다.

KT는 수원 및 경기도 지역 농구 팬들의 성원에 보답하고자 오는 9월6일 수원종합운동장 야외 농구코트에서 ‘2025 KT소닉붐배 3x3 농구대회’를 개최한다. KT소닉붐은 2023년부터 3년째 3x3대회를 개최를 이어오며 앞으로 수원 지역을 대표하는 3x3 농구 대회로 자리매김 및 수원 지역 농구 팬들의 축제의 장이 되도록 지원할 예정이다.

이번 대회는 초등, 중등, 고등, 일반, 여성부까지 총 108개 팀을 모집한다. 이번 대회에는 순수 아마추어만 신청 가능하며 수원시민 인증 시 우선 참가 권한이 부여된다. 입상하는 팀에게는 총 500만원 상당의 상금이 주어지며 MVP 수상자에게는 진미통닭 식사권이 제공될 예정이다. 또한, 이번대회에는 KT소닉붐 선수단 사인회, 소닉붐 슈팅 챌린지 등 다양한 이벤트와 경품도 준비되어 있으며 참가자 전원에게는 기념 티셔츠와 매일유업 매일바이오가 제공된다.

대회 당일 경기 외에도 누구나 참여 가능한 슈팅 챌린지, KT소닉붐 선수단 팬사인회, 참가팀 대상 원포인트 레슨 등 다양한 이벤트가 준비돼있다.

대회 참가 신청은 14일부터 22일 18시까지 네이버폼을 통해 가능하며 자세한 참가 방법 및 대회 관련 정보는 KT소닉붐 프로농구단 홈페이지와 구단 공식 인스타그램을 통해서 확인 할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

