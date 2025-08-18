안경 벗은 황재근, 파격 외모 변신…직접 밝힌 감사 인사

패션 디자이너 황재근. 사진 = 황재근 SNS 계정

패션 디자이너 황재근이 또 한 번의 파격적인 변신으로 시선을 사로잡았다.

황재근은 18일 자신의 SNS에 “(뽀샵 천지인데도) 많은 관심에...감사합니다. 꾸준히 the 관리하도록 노력해보겠습니다!”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 황재근은 민머리에 콧수염이 있던 이전 모습과는 180도 달라진 스타일로 등장했다. 머리를 기르고 콧수염을 깔끔하게 정리한 모습에, 그동안 항상 착용하던 시그니처 안경까지 벗은 모습이 더해져 전혀 다른 인상을 자아낸다.

패션 디자이너 황재근. 사진 = 황재근 SNS 계정

또한 황재근은 게시물의 조회 수가 최근 30일간 2,300만 뷰를 돌파한 캡처 화면도 함께 공개하며, 폭발적인 관심에 감사 인사를 전했다.

한편 황재근은 세계 3대 패션학교인 벨기에 앤트워프왕립예술학교 출신으로, 온스타일 예능 프로그램 ‘프로젝트 런웨이 코리아’에서 최종 우승을 차지하며 얼굴을 알렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]