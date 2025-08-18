5연승 질주한 변상일 9단, 이재성 5단 꺾고 대통령배 첫 우승 신고

변상일 9단. 사진=한국기원 제공

변상일 9단이 대통령배 첫 우승 트로피를 들어 올렸다.

변상일 9단은 18일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 제7회 대통령배 전국바둑대회 프로 부문 결승전에서 이재성 5단에게 182수 끝 백 불계승을 거뒀다.

변 9단은 초반부터 주도권을 잡았고, 중반에 잠시 주춤했으나 끝까지 우위를 넘겨주지 않으면서 우승을 차지했다.

그는 앞선 본선 32강부터 이민석 2단·송규상 7단·박민규 9단을 모두 불계승으로 꺾으며 결승에 올랐다.

우승 직후 변상일 9단은 “중반 타개하는 과정이 쉽지 않았지만, 이후 상변 전투에서 우세를 확신했다. 9월 열릴 국수산맥배에서도 좋은 성적 거두겠다”는 소감을 밝혔다.

한편, 김승진·박지현 7단에게 승리하며 결승에 오른 이재성 5단은 결승에서 변상일 9단을 넘지 못했지만, 입단 후 첫 준우승이라는 값진 결과를 얻고 대회를 마무리했다.

변상일 9단(왼쪽)과 이재성 5단이 제7회 대통령배 전국바둑대회 프로부문 결승전 대국을 펼치고 있다. 사진=한국기원 제공

이재성 5단은 복기를 마치고 “결승에서 변상일 9단과 대국할 수 있었다는 것만으로 만족한다. 내용이 아쉬웠던 건 아직 부족하기 때문이라고 생각한다. 더욱 노력해 좋은 모습 보여 드리겠다”고 전했다.

대국이 끝난 뒤 열린 시상식에는 양재호 한국기원 사무총장이 참석해 우승한 변상일 9단에게는 우승 상금 1500만원과 트로피를, 준우승자 이재성 5단에게는 준우승 상금 700만원과 트로피를 전달했다.

제7회 대통령배 전국바둑대회는 화성특례시와 문화체육관광부·국민체육진흥공단이 후원하고, (재)한국기원·(사)대한바둑협회·화성시체육회가 공동으로 주최·주관했다. 제한시간은 시간누적(피셔) 방식으로 각자 20분에 추가 20초가 주어졌다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]