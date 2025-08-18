KBO, 2025년 KBO 코치 아카데미 운영사업자 선정 입찰 시행

KBO 야구회관의 모습. 사진=뉴시스

한국야구위원회(KBO)는 18일 “‘2025년 KBO 코치 아카데미’의 운영사업자 선정 입찰을 실시한다”고 전했다.

‘2025년 KBO 코치 아카데미’는 지도자가 갖추어야 할 전문성과 능력 개발을 위한 체계적인 교육 프로그램을 마련하고, 코치의 자질과 수행 능력을 향상시켜 선수들의 기량 발전을 도모하고자 기획됐다.

이번 입찰을 통해 선정되는 업체는 커리큘럼 구성과 교육 프로그램 개발, 교수 및 전문강사 구성 및 운영 등아카데미 운영 전반에 대한 업무를 대행하게 된다. 업무 수행을 위한 자세한 내용은 조달청 나라장터에서 확인할 수 있다.

본 사업은 문화체육관광부의 후원으로 운영되며 입찰 참여를 원하는 업체는 입찰공고 양식을 다운받아 작성한 후 필요서류를 첨부해 9월 5일 오후 3시까지 KBO 전력강화팀으로 방문 접수하면 된다(이메일, 우편, 팩스 접수 불가).

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

