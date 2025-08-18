반도골프, 영국 프리미엄 골프 브랜드 퓨처포스 국내 출시

사진=반도골프

골프채 제조 및 피팅 전문기업인 반도골프가 영국 프리미엄 커스텀 골프 브랜드 퓨처포스(Future Force)와 단독 수입 계약을 체결하고 오늘 국내 정식 출시했다고 18일 밝혔다.

퓨처포스는 슈퍼카 휠 제조 기술로 명성을 쌓아온 영국 Future Forged의 엔지니어링 철학에서 출발한 브랜드로 부가티(Bugatti), 파가니(Pagani), 맥라렌(McLaren), 애스턴 마틴(Aston Martin) 등 세계적인 하이퍼카 브랜드에 적용된 고성능 단조 기술과 디자인 노하우가 고스란히 골프 클럽 설계에 반영돼 있다.

이번 출시 제품에는 골프 클럽의 성능을 획기적으로 끌어올릴 첨단 기술들이 대거 적용됐다. 3D 프린팅 기반의 내부 구조 설계를 통해 벌집형 프레임을 구현, 에너지 전달 효율과 안정성을 극대화했으며 드라이버와 아이언의 헤드 무게에 따라 반발계수(COR)를 최적화해 각각에 맞는 반발력을 제공한다. 또한 항공우주 등급의 단조 알루미늄 소재를 사용해 경량화와 강성을 동시에 확보했고 CNC 밀링과 스톤 텍스처 마감을 적용해 타구감과 내구성은 물론 고급스러운 외관까지 갖췄다.

이와 같은 기술력은 비거리, 관용성, 타구감, 디자인이라는 네 가지 핵심 요소에서 탁월한 성능을 발휘하며, 고성능과 장인정신을 동시에 추구하는 골퍼들에게 최적의 선택지를 제시한다는 것이 브랜드 측 설명이다.

반도골프 강성창 대표는 “퓨처포스는 단순한 골프 브랜드가 아니라, 영국 철강 산업의 기술력과 최신 제조 혁신이 결합된 하이엔드 제품”이라며, “대한민국 골퍼들도 세계 최고 수준의 퍼포먼스를 경험할 수 있게 될 것”이라고 전했다.

한편, 퓨처포스 클럽은 전국 주요 피팅샵에 입점되어 있어 골퍼들이 직접 시타와 체험을 할 수 있다. 국내 공식 대리점으로는 수원의 닥터제이 골프(대한민국 1호 대리점), 김포의 투어터치골프피팅, 구리의 워커힐 골프클럽 AI 피팅센터, 대전의 티디지골프피팅, 대구 수성구의 골프채연구소 대구, 창원 의창구의 골프채연구소 창원, 서울 청담의 반도골프 피팅스튜디오가 있으며, 오늘 18일부터 본격적인 판매와 피팅 서비스가 시작된다. 또한 반도골프는 보다 많은 골퍼들이 퓨처포스를 접할 수 있도록 국내 공식 대리점을 순차적으로 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.

황지혜 온라인 기자 jhhwang@sportsworldi.com

