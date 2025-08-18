‘빅히트 신인’ 코르티스 “춤·노래·영상 공동 창작, 우리만의 색 담을래요”

빅히트 뮤직 신인그룹 코르티스가 18일 서울 용산구 블루스퀘어에서 데뷔 쇼케이스를 열었다. 빅히트 뮤직 제공

자유로운 다섯 소년이 ‘코르티스’라는 이름으로 당찬 출사표를 던졌다.

18일 서울 용산구 블루스퀘어에서 신인그룹 코르티스의 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 이 자리에서 데뷔곡 ‘왓 유 원트(What You Want)’와 ‘고!(GO!)’의 무대를 최초로 선보였다.

코르티스는 6년 만에 선보이는 빅히트 뮤직의 신인 그룹이다. 글로벌 아티스트로 거듭난 방탄소년단,2019년 데뷔한 투모로우바이투게더에 이어 코르티스의 차례다.

리더 마틴은 데뷔 전부터 아일릿, 투모로우바이투게더 등 하이브 아티스트의 곡 작업에 참여해왔다. 그는 “선배님들의 곡에 참여하다가 드디어 코르티스라는 이름으로 멤버들과 함꼐 서게 되어 기쁘다”는 데뷔 소감을 전했다. 제임스도 마틴과 함께 선배들의 곡, 안무 작업에 참여해왔다. 이날 데뷔를 시작으로 코르티스의 정체성을 담아 새로운 페이지를 써내려가게 됐다.

코르티스는 음악, 안무, 영상 등을 직접 만드는 ‘영 크리에이터 크루’ 활동을 예고했다. 특정 포지션에 국한되지 않고 다섯 명이 공동 창작 방식으로 작업한다. “데뷔 무대에 서니 꿈이 이뤄졌다는 게 실감난다. 열심히 준비했으니 예쁘게 봐 달라”는 성현에 이어 건호는 “춤과 영상, 노래까지 우리만의 색깔을 담아 보여드릴테니 따듯하게 지켜봐 달라”고 당부했다.

팀명은 코르티스다. 주훈은 “COLOR OUTSIDE THE LINES’(선 밖에 색칠하다)에서 여섯 글자를 무작위로 가지고 와 만든 팀명이다. ‘세상이 정한 기준에서 벗어나 자유롭게 사고한다’는 의미를 가졌다”고 소개했다. 음악뿐 아니라 안무, 영상 등 콘텐츠에 이르기까지 멤버들이 직접 기획, 촬영, 편집하는 자체 제작 그룹이다. 리더 마틴은 “자체 제작을 통해 자유롭게 사고한다는 팀명은 우리를 잘 보여준다고 생각한다”고 자신했다.

데뷔곡 ‘왓 유 원트’는 원하는 것을 반드시 손에 넣겠다는 코르티스의 선언문이다. 직설적인 가사로 넘치는 자신감과 날것의 에너지를 느낄 수 있다. 곡 메시지에 맞춘 파워풀한 퍼포먼스를 특징으로 한다. 멤버들은 “타이틀곡은 송캠프의 마지막에 마지막까지 고민하며 만든 곡”이라고 소개했다. 트레드밀 위에서 역동적으로 선보이는 안무와 외치듯 부르는 힘찬 노랫말이 신인의 패기를 보여준다.

코르티스는 이날 오후 6시 데뷔곡 ‘왓 유 원트’ 발표에 이어 9월 8일 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’를 정식 발매한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

