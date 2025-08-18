성남FC,구단 최초 공식 맥주 'MAG주(酒)' 출시

사진=성남FC 제공

프로축구 K리그2 성남FC가 구단 최초 공식 라거 맥주 ‘MAG주(酒)’를 선보인다.

성남은 오는 23일 오후 7시 하나은행 K리그2 2025 26라운드 경남FC와의 홈경기에서 MAG주 첫 판매를 시작한다. 이후에는 탄천종합운동장에서 열리는 홈경기에서만 만나볼 수 있다.

MAG주의 명칭은 구단 상징인 까치를 뜻하는 ‘MAG’PIE와 재잘거리며 즐겁게 대화를 나누는 ‘MAG(CHATTER)’의 의미를 결합했다.

맥주 라벨 디자인은 탄천의 여름밤 노을을 모티브로 해 성남의 대표적 상징물인 남한산성과 구단 홈구장 탄천종합운동장을 일러스트로 표현했다.

제품은 알코올 도수 5.3%의 미디엄 바디 라거다. 고소한 맥아의 풍미와 상쾌한 과일향이 조화를 이뤄 경기 관람과 함께 가볍게 즐기기 적합하다. 성남은 이번 출시를 통해 홈경기 관람객들에게 새로운 즐거움을 제공할 계획이다.

성남은 “성남FC의 상징과 지역의 감성을 담아 만든 첫 번째 구단 공식 맥주를 팬 여러분께 선보이게 돼 기쁘다”며 “경기장에서 함께 즐기는 MAG주가 팬들에게 또 하나의 즐거운 추억이 되기를 바란다. 앞으로도 다양한 팬 친화 콘텐츠를 통해 구단과 팬이 더 가까워질 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

한편 성남은 오는 23일과 9월6일 홈경기에서 ‘2025 성남FC 맥주 페스티벌’을 개최한다. 이 기간 동안 MAG주(酒) 시음회와 함께 다양한 장내외 이벤트를 펼칠 예정이다. 세부 일정과 프로그램은 추후 구단 공식 채널을 통해 확인하면 된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]