“댕댕이와 투(2)나잇 투게더”… 키녹, 연박 패키지 출시

펫프렌들리 호텔 키녹의 내부 펫파크 전경. 교원그룹 제공

교원그룹의 펫프렌들리 호텔 키녹(KINOCK)이 2박 이상을 함께하는 반려가족을 위한 연박 패키지 ‘투 나잇, 투게더(Two Night, Together)’를 출시했다고 18일 밝혔다.

경북 경주시의 보문관광단지에 위치한 키녹은 객실을 비롯한 전 공간이 반려동물 친화적으로 설계된 호텔로, 카페·레스토랑(스니프), 실내·외 펫파크 같은 다양한 부대시설을 갖췄다.

이번 연박 패키지는 2박 숙박, 베이커리와 커피로 구성된 조식 서비스, 실내·외 펫파크 무료 이용권, 펫 어메니티로 구성됐다. 어메니티는 주중에는 강아지 모자, 주말에는 텀블러를 증정한다. 3박 이상 투숙 시에는 두 어메니티가 모두 제공된다. 예약 및 이용은 다음달 30일까지 가능하다.

교원그룹 관계자는 “휴가철과 초가을을 맞아 반려동물과 여유롭게 휴양과 휴식을 즐길 수 있는 기회”라며 “합리적 가격으로 부담 없이 차별화된 경험을 선사할 것”이라고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

