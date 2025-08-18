김종국, 62억 현금 집 매입→정자 검사…결혼 발표에 팬들 “이미 눈치챘다”

사진=유튜브 채널 '김종국 GYM JONG KOOK' 캡처

가수 김종국이 팬들에게 직접 결혼 소식을 전하며 데뷔 30주년과 함께 인생의 새 출발을 알렸다. 그의 자필 편지 공개 이후, 누리꾼들 사이에서는 “예고가 있었다”는 반응도 나오고 있다.

김종국은 18일 팬카페 ‘파피투스’에 자필 편지를 올려 “저 장가간다”며 결혼 소식을 전했다. 그는 “올해가 데뷔 30주년인데 앨범은 못 냈지만, 인생의 반쪽은 만들었다”고 전하며 “많이 늦었지만 이제라도 이렇게 가는 게 얼마나 다행인가 싶다”고 말했다.

그는 “사실 조금씩 티를 내긴 했다”며, 팬들이 갑작스럽게 느낄 수 있음도 이해한다고 덧붙였다.

최근 김종국은 62억 원을 전액 현금으로 강남 고급 빌라를 매입하며 주목을 받았다. 해당 사실이 알려지자 결혼설이 제기됐고, 그는 6월 SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송에서 새 집에 대해 언급하며 “결혼을 하려면 준비를 해야 하지 않겠느냐”고 말해 눈길을 끌었다.

또한 김종국은 자신의 유튜브 채널에서 정자 검사에 나서는 장면을 공개하며 “자연임신이 좋다. 아내가 덜 힘들다”는 발언을 남기기도 했다.

한편 김종국은 가까운 가족과 지인들만 참석하는 비공개 결혼식을 준비 중이다. 그는 “더 노력하고 열심히 사는 김종국이 되겠다”며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

한편, 김종국은 1995년 터보로 데뷔해 솔로 가수로도 큰 사랑을 받았으며 ‘런닝맨’과 ‘미운 우리 새끼’ 등 예능에서도 활약해왔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

