대한우슈협회-스포디아, 행정 디지털화 위한 업무협약(MOU) 체결

사진=대한우슈협회 제공

대한우슈협회(회장 김벽수)는 18일 오전 11시 서울 송파구 올림픽핸드볼경기장 103호 회의실에서 ㈜스포디아(대표 박철성)와 우슈 행정 시스템 고도화 및 종합 정보시스템 구축을 위한 업무 제휴 협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 자원과 역량을 바탕으로 우슈 행정의 디지털 전환과 시스템 효율화를 공동으로 추진하고, 자격증·단증 신청 및 교육 신청 등 주요 절차의 전산화를 통해 사용자 편의성을 높이기 위한 상호 협력을 주요 내용으로 한다.

이날 협약식에는 대한우슈협회 박영진 사무처장이 참석했으며, 스포디아 측에서는 김유택 이사와 강주영 이사, 전영석 고문 등이 함께 자리했다.

협약의 주요 내용은 ▲양 기관 간 업무 및 API 구축에 대한 협력 ▲자격증·단증 신청·조회·발급 시스템과 교육 신청 시스템 구축 협력 ▲우슈 활성화를 위한 정보 공유 및 공동 사업 추진 등이다.

박영진 사무처장은 인사말을 통해 “이번 협약이 우슈 행정의 디지털 전환을 위한 중요한 출발점이 되기를 바라며, 앞으로도 시스템 고도화를 통해 종목 운영의 투명성과 효율성을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 스포디아는 대한체육회 종목단체들과의 지속적인 협력을 통해 공신력 있는 스포츠 플랫폼을 구축하고 있으며, 한국 스포츠 생태계의 디지털 기반 확산에 기여하고 있는 기업이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

