에이티즈, 월드투어 열기 그대로…日 도쿄서 미디어아트 전시 개최

글로벌 K-POP 아티스트 에이티즈(ATEEZ)가 전 세계 팬들과의 소통을 이어가는 가운데, 일본 도쿄에서 새로운 형태의 미디어아트 인터랙티브 콘텐츠 전시를 선보인다.

에이티즈는 현재 2025년 월드 투어 ‘인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)’를 통해 북미 13개 도시에서 글로벌 팬들과 만나고 있으며 스타디움 무대에도 올랐다. 또한, 이들은 일본 3개 도시에서 역대급 규모의 콘서트를 앞둔 것은 물론, 9월 17일에는 일본 정규 2집 ‘애쉬스 투 라이트(Ashes to Light)’를 발매한다. 최근에는 12번째 미니앨범 ‘골든 아워 : 파트 3 [GOLDEN HOUR: Part.3 ]’로 발매 첫 주 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 2위에 진입하는 등 글로벌 음악 시장에서 강력한 존재감을 드러내고 있다.

이러한 글로벌 행보에 이어, 에이티즈는 오는 2025년 9월 11일부터 10월 20일까지 일본 도쿄도 도쿄타워 1층 타워 홀 A에서 ‘에이티즈 익스히비션 데스티니스 메모리즈 인 도쿄(ATEEZ Exhibition Destiny’s Memories in TOKYO)’를 개최한다. 이번 전시는 그들의 세계관과 음악, 메시지를 오감으로 체험할 수 있는 MMORPG 형식의 체험형 콘텐츠 전시로, 관람객이 주인공이 되어 직접 이야기를 완성해 나가는 방식이 특징이다.

서울에서 먼저 개최되어 호평을 받은 이번 전시는, 에이티즈의 서사와 음악을 기반으로 한 스토리 기반의 미션 클리어형 전시다. 전시장에 들어선 관람객은 가상 세계 속에서 잃어버린 기억을 되찾고, 각종 미션을 수행하면서 세계관 속 메시지를 발견하게 된다.

이번 전시주관사인 ‘세븐플러스 재팬’은 이번 도쿄 전시를 통해 일본 팬들에게 에이티즈의 세계관을 직접 체험하여 아티스트와 팬이 한층 가깝게 소통할 수 있는 기회를 제공하고자 미디어월, 인터랙티브 영상, 공간 음향 등 다양한 첨단기술이 더해져 현실과 환상의 경계를 넘나드는 컨텐츠를 통해 지금껏 경험하지 않았던 경험을 선사한다.

전시 현장에는 오리지널 굿즈 숍과, 영상 콘텐츠, 미션 인증 이벤트 등 팬들의 참여를 유도하는 다양한 콘텐츠가 마련된다. 팬들은 단순한 관람을 넘어, 마치 하나의 게임 세계에 들어온 듯한 색다른 체험을 하게 될 예정이다.

한편, 전시 티켓 예매는 2025년 8월 19일(목)부터 일본 ‘티켓피아(Ticket Pia)’ 와 8월 26일(화)부터 한국 ‘YES24’, 글로벌 ‘trip.com’을 통해 시작되며, 보다 자세한 정보는 에이티즈 공식 SNS 및 Destiny’s Memories 공식 X계정을 통해 공개될 예정이다.

에이티즈는 음악과 무대를 넘어, 전시와 콘텐츠를 통해 팬들과의 ‘몰입형 소통’을 확장하는 글로벌 아티스트로 진화 중이다. 이번 도쿄 전시는 에이티즈의 예술성과 메시지를 몸소 체험할 수 있는 또 하나의 여정이 될 것으로 기대된다.

