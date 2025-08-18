K리그 빵, 라면, 음료에 선수 랜덤 씰까지…K리그, 세븐일레븐과 함께 ‘슛! 시리즈’ 출시

사진=한국프로축구연맹 제공

이제 전국 세븐일레븐에서 K리그를 만날 수 있다.

한국프로축구연맹은 오는 20일 세븐일레븐과 함께 ‘K리그 슛! 시리즈’ 상품을 출시한다.

이번 시리즈는 K리그 선수 랜덤 씰과 아크릴 키링이 포함된 식음료 상품으로, 과자와 안주 3종, 빵 3종, 라면, 떡볶이와 음료 2종 등 총 10종으로 구성되어 있다. 모든 상품 포장지에는 K리그를 대표하는 선수들의 사진을 추가해 특색을 더했다.

‘K리그 슛! 시리즈’ 과자, 라면, 떡볶이 등 식품에는 K리그1, 2 전 구단 대표 선수 9명의 랜덤 씰(탈부착 스티커) 234종이 1장씩 동봉되며, 안주에는 2장이 들어있다. 특히, 선수 랜덤 씰은 각 구단 대표 선수 9장을 모두 모으면 해당 구단 엠블럼이 완성되는 퍼즐 형태로 제작해 팬들에게 수집의 재미를 선사한다.

음료 2종에는 K리그1, 2 전 구단 대표 선수 3명의 아크릴 키링이 1개씩 들어있다.

‘K리그 슛! 시리즈’ 상품을 구매하고 세븐 앱에서 포인트를 적립하면, 추첨을 통해 총 200명에게 K리그 경기 예매권을 증정하는 이벤트를 마련했다.

연맹 관계자는 “이번 K리그 슛! 시리즈와 같이 일상에서 즐길 수 있는 과자, 라면 등을 통해 축구팬들이 K리그를 더욱 친숙하게 경험할 수 있기를 바란다. 앞으로도 팬들에게 새롭고 즐거운 경험을 선사할 수 있는 다양한 상품을 출시할 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

