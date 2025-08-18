“20살에 날 낳은 엄마” 윤시윤, 눈물 어린 성장기 공개[TV핫스팟]

사진= SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송 화면 캡처

SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서 배우 윤시윤이 힘들었던 어린 시절을 고백하며 감동을 안겼다.

사진= SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송 화면 캡처

17일 방송된 ‘미우새’에서는 어머니와 함께 몽골 여행을 떠난 윤시윤이 속마음을 털어놓았다. 윤시윤은 어린 시절 경제적 어려움으로 인해 어머니가 제대로 식사를 못 해 젖이 나오지 않았고 세 살도 안 된 자신이 며칠 동안 울어도 병원조차 가지 못했던 사연을 전했다.

사진= SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송 화면 캡처

윤시윤은 이어 “할머니가 분유를 사와서 먹였더니 세 통 반을 먹고 이틀이나 잤다”고 회상했다. 어머니는 “영양 상태가 안 좋아서, 네가 태어나고 가장 먼저 눈, 코, 입, 손가락 등이 제대로 있는지 확인했다”고 말했다.

사진= SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송 화면 캡처

경제적 여유 부족으로 윤시윤이 백일 즈음에는 순천에 계신 할머니에게 보내야 했다고 말했다. 어머니는 이를 회고하며 “초등학생이 되고 나서야 같이 살 수 있었다”고 덧붙였지만, 운동회 날 아들이 혼자 컵라면을 먹는 모습을 보고 다시 할머니에게 보냈던 사연을 들려주며 눈시울을 붉혔다.

또한 미용실에서 일할 당시, 어머니는 “아이가 있다는 이유로 일을 못 받는 분위기여서, 손님들 앞에서 ‘엄마’라고 부르지 말라고 했다”고 털어놓았다. 이에 윤시윤은 “작은 방에 앉혀놓고 싶은 마음과 분리해야만 했던 엄마의 마음을 이제야 이해하게 된다”며 깊은 공감을 표했다.

어머니는 마지막으로 “아들 하나 제대로 키울 수 있는 힘만 달라고 간절히 기도했다”고 말해 시청자들의 가슴을 울렸다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]