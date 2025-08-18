“20살에 날 낳은 엄마” 윤시윤, 눈물 어린 성장기 공개[TV핫스팟]

SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서 배우 윤시윤이 힘들었던 어린 시절을 고백하며 감동을 안겼다.
17일 방송된 ‘미우새’에서는 어머니와 함께 몽골 여행을 떠난 윤시윤이 속마음을 털어놓았다. 윤시윤은 어린 시절 경제적 어려움으로 인해 어머니가 제대로 식사를 못 해 젖이 나오지 않았고 세 살도 안 된 자신이 며칠 동안 울어도 병원조차 가지 못했던 사연을 전했다.
윤시윤은 이어 “할머니가 분유를 사와서 먹였더니 세 통 반을 먹고 이틀이나 잤다”고 회상했다. 어머니는 “영양 상태가 안 좋아서, 네가 태어나고 가장 먼저 눈, 코, 입, 손가락 등이 제대로 있는지 확인했다”고 말했다.
경제적 여유 부족으로 윤시윤이 백일 즈음에는 순천에 계신 할머니에게 보내야 했다고 말했다. 어머니는 이를 회고하며 “초등학생이 되고 나서야 같이 살 수 있었다”고 덧붙였지만, 운동회 날 아들이 혼자 컵라면을 먹는 모습을 보고 다시 할머니에게 보냈던 사연을 들려주며 눈시울을 붉혔다.
또한 미용실에서 일할 당시, 어머니는 “아이가 있다는 이유로 일을 못 받는 분위기여서, 손님들 앞에서 ‘엄마’라고 부르지 말라고 했다”고 털어놓았다. 이에 윤시윤은 “작은 방에 앉혀놓고 싶은 마음과 분리해야만 했던 엄마의 마음을 이제야 이해하게 된다”며 깊은 공감을 표했다.
어머니는 마지막으로 “아들 하나 제대로 키울 수 있는 힘만 달라고 간절히 기도했다”고 말해 시청자들의 가슴을 울렸다.
