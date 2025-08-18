차우 ‘With’ 세 번째 주자 출격

사진= 밀라그로 제공

싱어송라이터 차우(Chawoo)가 밀라그로 기획 공연 ‘With’의 세 번째 주자로 출격해 팬들과 만난다.

차우가 출연하는 기획 공연 ‘With 차우(Chawoo)’가 오는 9월 6일 마포구 공연장 살롱문보우에서 개최된다.

밀라그로(MILAGRO)의 공연 브랜드 팔레트의 새로운 기획 공연 ‘With’는 “우리를 잇는 무대”라는 콘셉트 아래, 아티스트와 팬이 깊이 연결되는 경험을 선사하고자 기획됐다.

앞서 진행된 두 번의 공연에서 사전 신청을 통해 팬들이 직접 신청한 곡을 셋리스트에 반영하는 등 아티스트와 팬 간의 정서적 거리감을 좁히며 관객들의 호평을 받았다. 최종적으로 공연에서의 소중한 순간들이 특별한 추억으로 이어져 공연 관람 문화를 활성화하는 것을 목표로 하고 있다.

2015년 ‘왜 또(Feat.문엄프)’로 데뷔한 싱어송라이터 차우는 작사, 작곡, 편곡, 노래, 코러스까지 가능한 만능 엔터테이너로 사랑을 받고 있다. 부드러운 음색의 보이스를 바탕으로 다양한 장르의 음악을 선보이고 있으며, 꾸준한 앨범 발매와 매년 진행되는 단독 콘서트로 팬들과 만나고 있다.

한편, ‘With 차우(Chawoo)’의 티켓은 오늘 18일 오후 8시부터 예매사이트 멜론티켓을 통해 예매할 수 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

