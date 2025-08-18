LG, 200팀 참가한 ‘2025 LG 휘센컵 3X3 농구대회’ 성황리에 종료

사진=LG 세이커스 제공

전통의 아마추어 3X3 농구대회인 LG 휘센컵 3X3 농구대회가 200팀이 참가한 가운데 성황리에 막을 내렸다.

프로농구 LG는 8월 16일부터 17일까지 창원체육관 주경기장과 보조경기장에서 진행한 2025 LG 휘센컵 3X3 농구대회(이하 휘센컵)를 마무리했다.

LG전자 ES사업본부가 후원하고, 프로스펙스와 코카콜라가 협찬하는 휘센컵은 지난 2001년에 시작해 올해 제23회를 맞이한 역사와 전통을 자랑하는 대회다. LG전자는 제1회 대회부터 농구 팬의 건강한 여가 활동에 기여하고 농구 저변을 확대하기 위해 매년 휘센컵을 후원하고 있다.

이번 대회는 참가 신청이 270여개 팀이 신청하였으나, 경기 일정을 고려하여 선착순 200팀 800여명이 참여했다.

이틀간 치열한 접전을 펼친 결과 청주드림팀(U10), 프렌즈5(U11), 프렌즈6(U12), 울산MID(U14), 더그릿(U15), 원숭이보이즈(U17), RKDR(U18), 창원어시스트(일반부)가 부문별 우승을 차지했다. 입상팀들에게 총 610만원의 상금과 우승팀 MVP에게 부상으로 LG전자 톤프리를 수여했다.

LG 관계자는 “이번대회 정말 많은 팀들이 참가신청을 해주셔서 감사하고, 신청해주신 모든 팀들이 참여하지 못해 죄송하게 생각한다. 계속해서 휘센컵이 더 좋은 대회가 될 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]