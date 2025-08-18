‘2025 KBO X CGV 야구의 날 뷰잉 파티’ 23일 개최

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)가 “23일 CGV 용산아이파크몰에서 ‘2025 KBO X CGV 야구의 날 뷰잉 파티’를 개최한다”고 18일 밝혔다.

CJ CGV와 진행하는 올해 뷰잉 파티 게스트로는 KBO 허구연 총재와 류지현 국가대표팀 감독, 조계현 전력강화위원회 위원장과 김강민 전력강화위원이 함께한다. 생중계 관람 대상 경기는 광주 LG-KIA 경기로 CGV용산아이파크몰 1관에서 상영된다. 관람권 예매는 19일 오전 11시부터 CGV 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 진행된다.

상영관 앞에 설치되는 포토존에는 팬들이 시착할 수 있는 유니폼 및 야구 베이스, 모자, 기타 야구용품 등 인증샷을 남길 수 있도록 다양한 체험거리가 준비된다. 또한, 관람객 전원에게 한국OGK가 후원하는 어린이용 선글라스가 제공되며, ‘2025 야구의 날 기념 바쿠백’과 야구 입문자용 책자, CGV 시그니처 스위트 팝콘/음료가 웰컴 기프트로 함께 증정된다. KBO 야구의 날 SNS 이벤트 및 기념 바쿠백 디자인은 KBO 공식 SNS 채널을 통해 공개 예정이다.

생중계 상영에 앞서 게스트들은 오후 5시부터 이날 경기의 관전 포인트 및 대표팀에 관한 Q&A를 나눌 예정이며, 박지영 아나운서가 진행을 맡는다. 이어 오후 6시부터는 야구팬들과 함께 LG-KIA 경기의 생중계를 관람한다. 경기 중에는 이닝 사이 게스트들의 코멘트를 들어볼 수 있는 시간을 만들어 색다른 재미가 더해질 예정이다.

추가로 럭키드로우 이벤트를 통해 대한민국 야구 대표팀 유니폼, KBO X 오덴세 콜라보레이션 텀블러, 도미노피자 상품권 등 다양한 경품을 제공한다. 경기 종료 후에는 게스트들을 만나볼 수 있는 미니 팬 사인회도 개최된다.

이번 뷰잉 파티는 대한민국 야구 대표팀이 첫 올림픽 금메달을 획득한 2008년 8월23일을 기념해 제정한 ‘야구의 날’을 추억하고, 연말 개최 예정인 체코 및 일본과의 평가전에서 야구 대표팀의 선전을 기원하고자 기획됐다. ‘KBO X CGV 야구의 날 뷰잉 파티’는 지난해에도 개최되어 전석 매진을 기록한 바 있다.

본 행사와 관련한 자세한 내용은 CGV 홈페이지 및 모바일 앱의 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있으며, KBO 공식 소셜 미디어 채널을 통해서도 행사 정보를 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

