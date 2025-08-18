러시아 미녀 모델, 사슴과 충돌 후 사망…결혼 4개월만에 비극

사진= 크세니야 알렉산드로바 SNS

모델이자 전 미인대회 참가자였던 크세니야 알렉산드로바가 교통사고로 세상을 떠났다. 향년 30세.

미국 연예매체 피플은 17일(현지 시간) 알렉산드로바가 7월 러시아 트베르 지역에서 차량에 탑승 중 엘크(북미 큰사슴의 일종)와 충돌하는 사고를 당한 뒤, 심각한 뇌 손상을 입고 병원으로 이송됐으나 8월 12일 끝내 숨을 거뒀다고 보도했다.

사고는 7월 5일 발생했다. 당시 알렉산드로바는 남편과 함께 러제프에서 집으로 귀가 중이었으며, 조수석에 앉아 있었다. 러시아 언론 로시스카야 가제타에 따르면, 엘크 한 마리가 갑자기 도로로 튀어나왔고, 피할 새도 없이 차량과 충돌했다.

남편은 “순식간에 벌어진 일이었다. 아무런 대처도 할 수 없었다”며 당시 상황을 전했다. 이어 “충돌 직후, 그녀는 이미 의식을 잃은 상태였고 온몸은 피로 가득했다”고 회상했다. 사고 후 15분 만에 구조대가 도착했고 알렉산드로바는 모스크바의 병원으로 긴급 이송됐지만, 부상 후유증을 이기지 못하고 8월 12일 생을 마감했다.

안타깝게도 그녀는 사고 발생 불과 4개월 전, 남편과 결혼식을 올린 것으로 알려졌다.

크세니야 알렉산드로바는 2017년 ‘미스 러시아’ 대회에서 준우승을 차지, 같은 해 ‘미스 유니버스’ 러시아 대표로 출전하며 이름을 알렸다. 이후 모델로 활발히 활동했으며, 모스크바 국립사범대학교 심리학 전공 학위를 바탕으로 심리학자로서도 커리어를 쌓았다.

그의 소속사 ‘모두스 비벤디스’는 13일 공식 SNS를 통해 “우리는 슬픔 속에 크세니야 알렉산드로바의 사망 소식을 전한다”며, “그녀는 재능 있고 따뜻한 사람이었으며, 많은 이들에게 영감을 주었다. 아름다움과 선함, 강인함의 상징으로 영원히 기억될 것”이라고 애도했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

