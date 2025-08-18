“농구 좋아하세요?”… 리복x마스터욱x삼성썬더스 ‘퍼포먼스 컬렉션’ 출시

서울 삼성 썬더스 선수들이 나선 리복X마스터욱 콜라보 컬렉션 화보. LF 제공

생활문화기업 LF의 글로벌 스포츠브랜드 리복이 농구 인플루언서 ‘마스터욱(MW)’, 서울 삼성 썬더스 농구단과 협업한 신규 농구 컬렉션을 출시한다고 18일 밝혔다.

‘에어모션 티셔츠’는 초경량 에어모션 텍스처 원단을 사용해 부드러운 촉감 뿐 아니라 빠른 땀 흡수와 건조를 돕는다. ‘에어플로우 탱크 나시’는 열과 땀을 빠르게 배출하는 에어플로우 구조로 제작됐다. 양면 착용이 가능한 ‘오리지널 양면 저지’, 통기성과 활동성이 뛰어난 ‘플렉스핏 우븐 쇼츠’, ‘반팔 아노락’, ‘농구 백팩’도 준비됐다.

리복 측은 “상의 제품들은 절개 포인트와 자연스러운 핏으로 체형 보완 효과와 스타일리시한 실루엣을 동시에 갖췄다”며 “이번 컬렉션을 통해 브랜드가 오랜 시간 쌓아온 농구 헤리티지를 현대적으로 재해석하고 실용성과 스타일을 겸비한 퍼포먼스 룩을 제안할 것”이라고 말했다.

리복은 글로벌 차원에서 농구 카테고리를 강화하며 브랜드 전성기였던 1990년대 감성을 현대적으로 부활시키는 데 집중하고 있다. 당시 리복은 미국프로농구(NBA) 다수 선수들의 선택을 받았다. LF는 이 같은 글로벌 전략에 발맞춰 지난해 KBL(남자프로농구) 구단 서울 삼성 썬더스와 후원 계약을 체결한 바 있다.

썬더스 주력 선수 이관희, 이근휘, 조준희, 저스틴 구탕, 최현민과 함께한 화보도 공개한 이번 컬렉션은 이날부터 리복 온라인스토어와 마스터욱 온라인 스토어에서 선구매 가능하다. 그리고 19일부터 리복 롯데월드몰점, 리복 대구 동성로점, 마스터욱 오프라인 스토어에서 구매할 수 있다.

특히 오는 23일 리복 롯데월드몰점에서 마스터욱과 함께하는 컬렉션 런칭 행사가 열린다. 당일 컬래버레이션 제품 구매 시 특별 사은품이 제공된다.

리복 관계자는 “농구를 단순한 스포츠가 아닌 하나의 문화로 즐기는 마스터욱과 협업은 리복이 그 동안 추구하던 방향성과 맞닿아 있다”며 “이번 컬렉션을 통해 진짜 농구를 즐기는 이들을 위한 리복만의 스타일을 제안하게 돼 기쁘다”고 말했다.

