맥퀸, 2025년 가을·겨울 컬렉션에 승한과 함께한 ‘데이즈드’ 9월호 커버 공개

패션과 문화를 기반으로 매달 독창적인 콘텐츠를 선보이는 매거진 ‘데이즈드’가 2025년 9월호를 통해 승한(XngHan)과 함께한 3종의 커버와 화보, 인터뷰, 디지털 콘텐츠를 전격 공개한다.

브랜드에 따르면 승한은 지난 7월 31일, 아티스트 브랜드 ‘승한앤소울(XngHan&Xoul)’로 솔로 데뷔를 알렸으며 이후 첫 번째 싱글 ‘Waste No Time’로 뜨거운 반응을 얻고 있다.

이번 맥퀸(McQueen)과의 화보에서 승한은 2025년 가을/겨울 컬렉션을 통해 차분하고 세련된 무드 속에서 강렬한 에너지를 발산했다. 앞서 ‘승한앤소울’ 활동을 통해 보여줬던 청량한 이미지와는 또 다른 매력이다. 맥퀸 특유의 정교한 테일러링과 섬세한 디테일이 담긴 컬렉션은 승한의 개성과 조화를 이루며 감각적인 비주얼을 완성했다.

뿐만 아니라 2025년 가을/겨울 런웨이에서 새롭게 공개된 패링던 백(Farringdon Bag)과 시그너처 아이템인 스컬 프린트 스카프를 포함해 맥퀸 고유의 아이덴티티를 승한만의 무드로 대담하면서도 현대적인 감각으로 재해석했다. 이를 통해 완성된 ‘데이즈드’ 9월호 커버는 승한의 패션 감각과 열정을 여실히 보여줬다.

또한 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서는 솔로 활동에 대한 승한의 진솔한 이야기부터 아티스트 브랜드에 대한 애정, 그리고 성장에 대한 고민까지 엿볼 수 있다. ‘데이즈드’ 9월호에서는 화보와 인터뷰는 물론, 승한만의 개성을 담아낸 디지털 콘텐츠까지 만나볼 수 있어 더욱 기대를 모으고 있다.

한편, 승한과 맥퀸이 함께한 화보와 인터뷰는 ‘데이즈드’ 9월호와 더불어 공식 홈페이지, 인스타그램, X, 유튜브 등 ‘데이즈드’ 공식 채널에서 확인할 수 있다.

