DKZ 재찬, 홍콩서 亞 투어 포문

그룹 DKZ(디케이지) 멤버 재찬이 아시아 투어의 시작을 알렸다.

재찬은 지난 17일 홍콩에서 아시아 투어 '2025 JAECHAN ASIA TOUR 'JCFACTORY''를 개최하고, 현지 팬들과 만났다.

아시아 투어의 포문을 여는 이번 홍콩 공연에서 재찬은 다채로운 무대는 물론 팬들과 밀접히 호흡할 수 있는 코너들로 팬들에게 잊지 못할 특별한 시간을 선물했다.

이날 재찬은 솔로 데뷔곡 'Hello'로 현지 팬들과 첫인사를 나눈 뒤 'Paradise', 'Replay', 'Step to you', 'Poster Boy' 등 대표곡 무대를 잇달아 선보였다. 생동감 넘치는 재찬만의 퍼포먼스로 그루비한 매력을 아울렀다.

홍콩에서 공연이 진행된 만큼 현지 인기곡인 '每天愛你多一些(매일 당신을 더 사랑해)' 커버 무대를 선곡해 현장을 감동으로 물들였다. 재찬은 "노래 제목처럼 여러분이 주는 사랑을 당연히 여기지 않겠다"라고 따뜻한 진심을 전하기도 했다.

홍콩 공연을 성황리에 마친 재찬은 "홍콩 동아리(팬덤명)들의 사랑과 응원 잊지 않고 늘 가슴에 품겠다. 앞으로도 언제, 어디서나 열심히 하는 재찬이 되겠다"라고 소감을 밝혔다.

한편, 재찬은 아시아 투어뿐 아니라 글로벌 시상식에서 수상의 기쁨을 누리며 가파른 상승세를 이어가고 있다. 재찬은 지난 16일 태국 방콕 퀸 시리킷 내셔널 컨벤션 센터에서 열린 '웨이보 갈라 2025 웨이보 문화교류의 밤 in 태국'에서 'Weibo Thailand Overseas Emerging Power Artist' 부문을 수상하며 글로벌 영향력을 입증한 바 있다.

나아가 재찬은 홍콩 공연을 시작으로 오는 30일 방콕, 9월 13일 타이베이, 9월 20일 충칭, 9월 27일 마카오 등 아시아 5개 도시에서 아시아 투어 '2025 JAECHAN ASIA TOUR 'JCFACTORY''를 펼치며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

