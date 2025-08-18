‘랜선육아왕: 꽃꼬마 프로젝트’ 2025년 한국콘텐츠진흥원 뉴미디어 콘텐츠상 예능 부문 최종 후보 선정

올해 어린이날 OTT 플랫폼 WAVVE에서 선보인 ‘랜선육아왕: 꽃꼬마 프로젝트’가 뉴미디어 콘텐츠상 예능부문 최종 후보에 오르며 다시 주목받고 있다.

한국콘텐츠진흥원이 주관하는 뉴미디어 콘텐츠상은 방송영상·뉴미디어 분야의 우수 콘텐츠와 창작자를 발굴·포상하여 제작 생태계를 활성화하고자 마련된 상으로, 올해로 8회째를 맞았다. 시상식은 9월 17일, 아시아 최대 방송영상 콘텐츠 마켓인 ‘2025 국제영상방송마켓(BCWW)’과 연계해 개최될 예정이다.

시상 부문은 드라마(중·장편), 드라마(단막·숏폼), 예능, 교양, 다큐멘터리 등 5개 부문이며 각 부문별 우수상 1편과 전체 대상 1편을 포함해 총 6편이 작품상을 수상한다. 작품상과 별도로 뉴미디어 영상 콘텐츠 사업자, 숏폼 서비스 사업자 부문에서 각각 1개사가 특별상을 받게 된다.

예능 부문 최종 후보에 오른 ‘랜선육아왕: 꽃꼬마 프로젝트’는 ㈜스튜디오씨알의 자체 제작 IP로 방송사가 아닌 제작사 주도 IP 개발의 선사례로서 의미가 크다.

미혼 방송인 황광희와 다섯 꽃꼬마들의 예측 불허 유치원 생활을 담아낸 힐링 예능인 본 프로그램은 총 5부작으로 유쾌한 예능의 틀 속에 정보가 필요한 순간, 시청자, 전문가, 출연진을 실시간으로 연결하는 뉴미디어 기반의 똑똑한 육아 콘텐츠 모델을 제시한다.

OTT, 유튜브, 인스타그램 등 다양한 플랫폼을 동시 활용해 출산·육아에 대한 차별화된 정보 제공은 물론 긍정적 인식 확산에도 기여해 큰 사랑을 받고 있다. 브이로그, 미션수행, 영상통화, 댓글 투표 등 다양한 장치를 통해 현재형 육아 주체들의 연대 의식을 강화하며 “아이를 키우며 엄마 아빠도 같이 자란다”는 메시지를 전한다.

‘랜선육아왕: 꽃꼬마 프로젝트’는 육아 팁이 절실한 초보 부모, 현실 육아는 버겁지만 귀여운 건 보고 싶은 랜선 이모·삼촌, 그리고 글로벌한 육아 이슈에 공감하는 지구촌 가족들까지 모두를 아우르는 콘텐츠로서 자극적이며 혹독한 육아 예능의 시류 속에 무해력으로 승부한 점이 특징이다. 공식 유튜브 채널 ‘랜선 육아왕’을 통해 별도의 연관 콘텐츠들을 즐길 수 있게 한 것은 뉴미디어 시대에 최적화된 콘텐츠 유통 전략이다.

㈜스튜디오씨알의 김태용 대표는 “글로벌 포맷으로 개발된 <랜선육아왕: 꽃꼬마 프로젝트>는 제작사의 콘텐츠 창작, 그 저력을 보여준 대표 IP 중 하나이며 전 세계에 K-육아 예능의 새로운 모델과 가능성을 전파하는 한 편, ㈜스튜디오씨알만의 콘텐츠 역량을 널리 선보이겠다”고 포부를 밝혔다.

한국콘텐츠진흥원의 글로벌 포맷랩 운영사로 꾸준히 괄목할 만한 성과를 내온 ㈜스튜디오씨알은 아시아 대표 방송영상 마켓 ATF에서 열린 ‘ATF X Mango 1% Formats Pitch 2024’에서 본선에 진출해 Top 5에 올랐으며, 글로벌 콘텐츠 마켓 제 1회 MIP LONDON의 ‘MIPFORMATS PITCH 2025’에서도 역시 본선에 진출해 Top 5에 오르는 등 연이은 성과를 거두며, 글로벌 포맷 시장에서도 큰 존재감을 드러내고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]