‘PGA 스타’ 임성재·김시우, 10月 제네시스 챔피언십 출전… 국내 팬들 만난다

한국 남자골프 간판 스타들이 국내 갤러리와 마주한다.

한국프로골프(KPGA) 투어와 DP 월드투어가 공동으로 주관하는 제네시스 챔피언십(총상금 400만달러)이 오는 10월 23일부터 26일까지 나흘간 충남 천안 우정힐스CC에서 개최된다.

굵직한 스타들이 줄줄이 출전을 예고했다. 지난해 ‘디펜딩 챔피언’ 안병훈이 일찌감치 출전을 확정하며 타이틀 방어 도전을 선언했다. 이어 임성재와 김시우도 국내 팬들 앞에 서는 게 확정되면서 세계 무대를 누비는 한국 선수들을 한자리에서 눈에 담을 수 있게 됐다.

PGA 투어에서 통산 2승을 거둔 임성재는 약 6년동안 항상 세계랭킹 50위권 내 자리를 지켜온 간판 스타다. 18일 종료된 PGA 투어 플레이오프(PO) 2차전을 통해 PO 최종전인 투어 챔피언십 7년 연속 진출까지 확정하는 등 꾸준한 활약을 펼치고 있다. 통산 4승으로 현역 한국 선수 중 가장 많은 승리를 거둔 김시우 또한 2020년 말부터 꾸준히 세계랭킹 100위권 안에 이름을 올리며 세계 무대에서 활약하고 있다.

임성재가 지난 6월 미국 펜실베이니아주 오크몬트의 오크몬트 컨트리클럽에서 열린 제125회 US오픈에 출전해 티샷하고 있다. 사진=AP/뉴시스

임성재는 제네시스 챔피언십 최초 다승에 도전한다. 2019년 첫 출전에서 KPGA 투어 생애 첫 승을 기록한 임성재는 2023년 2번째 출전에서는 공동 2위를 기록한 바 있다.

임성재는 “과거 제네시스 챔피언십의 정상에 올랐다는 것에 자부심을 가지고 있으며, 당시 우승이 고국인 한국에서 거둔 생애 첫 승이었기 때문에 더욱 의미가 깊다”며 “고국에서 경기하는 건 언제나 환영할 일이고, 올해 다시 그 기회를 갖게 돼 매우 기대된다. 언제나 뜨거운 응원을 보내주시는 팬들은 항상 내게 열정과 힘을 보태준다. 10월 우정힐스CC에서 도전을 손꼽아 기다리고 있다”고 출전 소감을 전했다.

올해 제네시스 챔피언십에 첫 출전하는 김시우는 2017년 TPC 소그래스 스타디움 코스에서 열린 제5의 메이저, 플레이어스 챔피언십에서 우승하며 최경주에 이어 대회 역사상 두 번째 한국인 챔피언에 등극했고, 미국과 세계 연합(유럽 제외) 간 남자 골프 대항전인 프레지던츠컵에서는 임성재와 함께 3차례 인터내셔널 팀에 선발돼 환상의 호흡을 자랑한 바 있다.

2022년 신한동해오픈 출전 이후 약 3년 만에 국내 팬들을 만나는 김시우는 “오랜만에 고국에서 플레이할 수 있어 정말 설렌다. 한국에서 마지막으로 출전한 이후 몇 년이 흘렀고, 그만큼 고국의 팬들과 다시 소통할 수 있기를 기다려왔기 때문에, 이번 대회에서 좋은 경기력으로 화답하고 싶다”고 전했다.

김시우가 지난 6월 미국 펜실베이니아주 오크몬트의 오크몬트 컨트리클럽에서 열린 제125회 US오픈에 출전해 힘차게 티샷하고 있다. 사진=AP/뉴시스

제네시스 챔피언십의 입장권은 공식 티켓 판매채널인 ‘에티켓’에서 온라인 예매가 가능하며, 주요 포털 내 ‘골프티켓’으로도 검색 가능하다. 9월 14일까지 진행되는 1차 얼리버드 기간 동안 정가의 30% 할인 금액으로 구매 가능하며, 이후 9월 15일부터 시작되는 2차 얼리버드 기간 동안에는 정가의 20%로 할인폭이 조정된다.

한편 국내외 최정상 선수 126명이 출전하는 제네시스 챔피언십은 DP 월드투어 ‘레이스 투 두바이’의 ‘백 9’ 중 마지막 대회로, DP 월드투어 시즌 최종 플레이오프 진출을 향한 마지막 관문이다. 뿐만 아니라 KPGA 투어 우승자에게 제네시스 포인트 1300점이 주어지는 시즌 마지막 대회로, 세계 무대로 진출할 수 있는 다양한 기회가 주어지는 제네시스 대상을 목표로 하는 KPGA 투어 선수들 사이에서 치열한 경쟁이 예상된다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]