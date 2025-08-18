“누구길래 눈물까지” AOA 찬미 결혼식 축가 정체는?

사진= TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’ 방송 화면 캡처

AOA의 막내 찬미로 사랑받았던 배우 임도화가 눈물의 결혼식을 올린 현장이 공개된다.

19일(월) 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN 예능 ‘조선의 사랑꾼’에서는 아이돌에서 배우로 활동 중인 임도화의 결혼식 모습이 전파를 탄다.

이날 방송에서는 화려한 드레스를 입고 신부로 등장한 임도화가 지인들의 축하 속에 성대한 결혼식을 올리는 장면이 담긴다. 특히 결혼식 도중 사회자가 축가자를 호명하자, 스튜디오에서 이를 지켜보던 황보라가 깜짝 놀라는 모습이 포착되며 시청자들의 궁금증을 자극한다.

이내 AOA의 대표곡 ‘심쿵해’가 울려 퍼지고, 임도화는 뜻밖의 축가 선물에 감동한 듯 눈물을 보이며 환한 미소를 지었다. 축가를 준비한 ‘의문의 인물’은 과연 누구일지, 본 방송에 대한 기대가 높아지고 있다.

한편, 임도화는 AOA 활동 당시 ‘찬미’로 활약하며 많은 사랑을 받았고 현재는 배우로 전향해 활동 중이다.

