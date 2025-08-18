‘입국금지’ 유승준, 복귀 선언…“포기하지 않은 꿈 있다”

사진= 유튜브 캡처

가수 유승준(스티브 유)이 유튜브를 통해 근황을 전하며 복귀를 예고했다.

17일 유승준은 자신의 유튜브 채널에 “유승준 컴백? BREAKING NEWS! Yoo Seung Jun aka YSJ has returned?”라는 제목의 영상을 공개했다. 유승준은 “정말 오랜만에 인사드린다”며 “앞으로 유튜브를 통해 제 삶의 일부를 나누고 소통하고 싶다”고 밝혔다.

이번 영상에서는 미국 현지에서 함께 생활 중인 아내와 네 자녀가 모습을 드러냈다.

영상 속 유승준은 “네가 뭔데 판단하냐”, “사람이 약속만 지키며 사냐”며 심경을 토로했다. 이어 “텅 빈 상태에서 여기까지 온 것 자체가 기적”이라며 “아직 포기하지 않은 꿈과 열정이 있다. 인생은 짧다”고 덧붙였다.

한편 유승준은 1997년 가요계에 데뷔해 큰 인기를 얻었지만, 2002년 미국 시민권 취득으로 병역 회피 논란에 휘말리며 23년째 한국 입국이 금지된 상태다. 두 차례 비자 발급 거부 취소 소송에서 승소했음에도 실제 비자는 발급되지 않았고 현재는 세 번째 법적 대응을 진행 중이다.

최근 일부 팬들이 광복절을 앞두고 이재명 대통령에게 유승준의 특별사면을 요청한 사실이 알려졌지만, 이에 대해 유승준은 “사면을 원한 적도 없다. 누가 요청했는지도 모른다”며 “내가 원하는 건 명예회복이며, 입국은 그 과정일 뿐”이라고 입장을 밝힌 바 있다.

